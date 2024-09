Le chef Sébastien Tantot contraint de fermer son restaurant dans l'Oise

Si vous êtes adepte de Top Chef, vous connaissez peut-être Sébastien Tantot puisqu'il faisait partie des chefs invités de l’émission la saison dernière. Il est décrit souvent comme l’un des chefs les plus prometteurs de sa génération, avec ses plats signatures inspirés d’œuvres d’art, comme son somptueux vitrail à base de sandre et de pulpe d’artichaut, ou son sorbet citron et persil enrobé d’un voile de sucre évoquant une robe de mariée. Après avoir été chef du très étoilé Petit Nice à Marseille, il ouvre, il y a quatre ans, sa propre auberge, À la bonne idée, dans l’Oise, non loin de la petite ville où il a grandi dans une cité HLM.

À la bonne idée devient la plus belle de ses expériences professionnelles. En 2020, il manque de mettre la clé sous la porte à cause du Covid, mais il s’accroche et il décroche ici, aux portes de la forêt de Compiègne, sa première étoile. Si l’idée était bonne, le lieu n’était pas le bon. La vieille auberge enchantée au papier peint fleuri et aux poutres apparentes donnait un sens à sa vie, mais elle a rapidement montré son vrai visage, derrière le charme désuet, la charpente menaçait de s’effondrer.

En quête d'un nouveau lieu, "d'une nouvelle page"

Des travaux pharaoniques s’accumulaient et risquaient de tout engloutir. Alors, il a bien fallu se crever le cœur, il va définitivement fermer son restaurant dimanche 29 septembre. C’est aussi ça le rôle d’un manageur, prendre les décisions qui s’imposent au bon moment. Décision d’autant plus difficile à prendre que le restaurant affichait une très bonne fréquentation. Ce choix, il l'a fait le cœur lourd, car l’équipe avait du cœur à l’ouvrage et du talent. Mais persister à vouloir rendre sa santé à une maison malade, c’était à coup sûr mener tout le monde au naufrage. Même si l’aventure de l’auberge s’arrête ici, "je chercherai un autre lieu où je pourrai continuer d’écrire mon histoire, sur une nouvelle page, avec vous", écrit-il sur Instagram. Un nouveau lieu donc, où il pourra s’inventer une vie signature, une vie savoureuse.