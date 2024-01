La recette du "thé parfait" à l'origine d'un incident diplomatique entre les États-Unis et la Grande-Bretagne

Le Guardian raconte, mercredi 24 janvier, dans un article intitulé "une recette de thé scandaleuse ?", comment une chimiste américaine vient de dévoiler la recette du thé parfait. Michelle Francl, exaspérée de vivre dans un pays où "les gens préparent le thé avec de l’eau tiède tirée directement au robinet", a analysé des documents de recherche et des textes anciens datant de plus de 1 000 ans pour mettre au point cette recette.

à lire aussi Rituel du thé : champions du monde, les Britanniques boivent plus de 150 millions de tasses chaque jour

Premier conseil : choisir une tasse assez étroite, sans trop de surface, pour garder au maximum la chaleur du thé. Il serait aussi absolument nécessaire de préchauffer sa tasse ou sa théière afin de libérer un maximum d’antioxydants c’est-à-dire "les composés aromatiques vitaux du thé".

Et puis surtout il faudrait bien choisir son sachet. "C’est la taille du sachet qui compte, pas sa forme", explique Michelle Francl, selon qui il faut que le sachet soit assez grand pour que "les feuilles de thé aient suffisamment d’espace pour évoluer dans l’eau". Le mieux étant même qu’il n’y ait pas de sachet du tout.

Une pincée de sel à l'origine de la discorde

Enfin dernier conseil mais pas des moindres, Michelle Francl invite les amateurs de thé à ajouter toujours un peu de jus citron et une pincée sel, car l’ion sodium contenu dans le sel pourrait bloquer le mécanisme chimique qui donne au thé un goût amer.

Et c’est tout l’objet du sacrilège qui a provoqué un incident diplomatique. Car, juste après la publication de l’article du Guardian, l’ambassade des États-Unis à Londres s’est fendue d’un communiqué très officiel, bien que tout à fait humoristique, pour déplorer ce grave incident qui "risque de plonger dans l’eau chaude les liens très forts unissant la Grande-Bretagne et les États-Unis".

An important statement on the latest tea controversy. 🇺🇸🇬🇧 pic.twitter.com/HZFfSCl9sD — U.S. Embassy London (@USAinUK) January 24, 2024

L'ambassade américaine explique dans son communiqué qu’elle tient à rassurer "les bonnes gens du peuple britannique" car "jamais cette proposition totalement indécente de saler son thé ne fera partie de la politique officielle des États-Unis". Et le communiqué appelle les peuples américains et britanniques à montrer qu’ils savent rester unis lorsqu’il s’agit de thé. L’ambassade américaine promet d’ailleurs qu’elle continuera à préparer son thé "in the proper way", de manière appropriée, c’est-à-dire en le passant…au micro ondes.