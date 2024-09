Instrument de musique : le dernier fabricant français d'accordéons risque de disparaître

La manufacture Maugein, le plus vieux fabricant français d’accordéons, fondée en 1919 à Tulle en Corrèze par Jean Maugein, un accordeur de piano, jusqu'alors ouvrier d'une usine concurrente, a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Brive (Corrèze) vendredi 27 septembre. C'était pourtant une véritable sucess story puisque l’entreprise Maugein, réputée dans le monde entier, est connue pour avoir fourni des groupes et des musiciens aussi célèbres qu’Indochine, Renaud ou Bourvil.

Depuis plusieurs années la manufacture manque de souffle. Elle a vu ses carnets de commandes se vider, victime de la concurrence chinoise. Et ce malgré ses tentatives de se diversifier en lançant par exemple des productions d’harmonicas et d’accordéons électroniques.

Une entreprise qui n'a plus de quoi être rentable



Certains responsables politiques comme François Hollande veulent encore y croire, laissant entendre que tout n’est pas fini, que des repreneurs pourraient finalement sauver ces accordéons 100% Made in France, mais il est peu probable que l’entreprise subsiste sous sa forme actuelle, avec ses 10 salariés, quand ils étaient 150 à la fin des années 1930.

Aujourd’hui, comme le dit le patron René Lachèze : "On ne va pas occuper les gens à ne rien faire. Il n’y a plus d’accordéons à fabriquer, on ne fabrique plus d’accordéons". C’est toujours triste une page qui se ferme, d’autant que l’accordéon, inventé à Vienne en Autriche, fait partie intégrante de l’imaginaire patrimonial français, au point que beaucoup pensent qu'il y est né. En réalité l'accordéon est un instrument polyphonique, devenu multiculturel, populaire mais savant, utilisé aussi bien dans les bals populaires qu’en musique traditionnelle, classique ou contemporaine. Des ballades canadiennes aux musiques créoles de Louisiane : de Tchaïkovski à Prokofiev, en passant par Richard Gilliano, Django Reinhardt ou Cheb Khaled. Comme le dit Yvette Horner "on peut tout jouer avec l’accordéon". Alors, on ne va pas s’arrêter de danser n’est-ce pas ?