Dans la peau de l'info. Que reste-t-il du masque "Made in France" ?

On l'a tous porté, détesté, apprécié... Et maintenant, on l'oublie. Le masque "Made in France" a vu son activité chuter de 90% par rapport au début de l’année 2022. Alors que la pandémie continue, les Français sont de moins en moins nombreux à le glisser derrière vos oreilles.

Pour autant, le masque n'a pas totalement disparu : les hôpitaux, les collectivités et certaines entreprises continuent de lancer des appels d’offres, et l’Etat prépare la constitution de son stock stratégique. En principe, le masque "Made in France" avec ses critères de qualité devrait donc tirer son épingle du jeu. Sauf que pas du tout. Au fond, même, pendant la pandémie il n’a jamais fait le poids face au masque asiatique, vendu autour de 2 centimes, alors qu’il faut compter entre 4 et 8 centimes pour un masque bleu blanc rouge.

