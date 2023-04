Dans la peau de l'info. Ce qu'il faut savoir de l'Agence française de sécurité sanitaire

Tous les matins, Marie Dupin se glisse dans la peau d'une personnalité, d'un événement, d'un lieu ou d'un fait au cœur de l'actualité.

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation et de l'environnement et du travail (Anses) est peu connue du grand public. Pourtant, elle joue un rôle important dans la vie de tous les jours des consommateurs. C’est l’Anses qui délivre les autorisations de mise sur le marché des pesticides, des biocides et des médicaments vétérinaires. C’est elle qui donne par exemple le feu vert, ou non, aux produits utilisés par les agriculteurs comme le très célèbre glyphosate.

>> Le conseil scientifique de l'Anses veut renforcer la crédibilité de l'agence de sécurité sanitaire

C’est elle, par exemple, qui a fait interdire le bisphénol A dans les biberons, elle qui a permis de faire reconnaître le caractère cancérogène du dioxyde de titane par l'Union européenne, elle qui a alerté sur les risques liés à la consommation de charcuterie ou de lait cru pour les jeunes enfants.

Bras de fer entre l'Anses et le gouvernement

Dernier fait d'armes il y a quelques jours, l'Anses a publié un rapport sur la pollution de l’eau du robinet avec un pesticide pourtant interdit. Elle a demandé l’interdiction d’un autre produit phytosanitaire, le S-Métalochlore, responsable d’une pollution massive des nappes phréatiques. Décision contestée par le ministre de l’Agriculture Marc Fesneau lors du congrès de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), principal syndicat agricole français.

>> Pesticides : le ministre de l'Agriculture assume sa volonté de revenir sur l'interdiction d'un herbicide, au nom de "la souveraineté alimentaire"

Marc Fesneau clame aussi partout que l'Anses a interdit un produit crucial pour traiter les céréales, le phosphure d’aluminium, mettant ainsi en danger toute la filière. En réalité, l'agence sanitaire a autorisé de nouveau des traitements à base phosphure d’aluminium, un produit qui au contact de l’humidité se transforme en un gaz mortel la phosphine permettant d’éliminer les ravageurs. Simplement, désormais, les professionnels ne seront plus autorisés à mettre les céréales en contact direct avec ce produit.

L'Anses n'a rien eu à interdire, puisque le fabricant n'a pas déposé de demande d’autorisation pour cette utilisation. Dans un courrier, consulté par franceinfo, l’industriel atteste lui-même qu’en mettant les céréales directement en contact avec la phosphine les résidus de pesticides sont "égaux ou supérieurs aux limites maximales" sanitaires fixées par l'Union européenne.

En clair, il y a trop de risques pour les consommateurs. Le rôle de l'Anses est de les protéger. C’est une question de morale, mais aussi de droit. Face à l’effondrement de la biodiversité que plus personne ne conteste un rapport publié récemment appelait à renforcer l'indépendance de l'Anses et celle de ses experts vis-à-vis du politique. Visiblement, du côté du ministère de l’Agriculture, le message n’est pas passé.