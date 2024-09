Création de la ligne 15 du métro : à Saint-Cloud, des habitants se mobilisent pour sauver leurs grands arbres

À Saint-Cloud, au sud-ouest de Paris, trois cèdres, des tilleuls, des pruniers, et des noisetiers sont voués à disparaître, car à 50 mètres sous terre passera la nouvelle ligne 15. Ce métro de 200 km autour de Paris est en cours de construction et doit être achevé en 2031.

La SGP, la Société du Grand Paris en charge de la construction du métro, est désormais propriétaire du parc de la résidence et a décidé d’implanter au niveau de ces arbres, l’une des sorties de secours du futur métro. Une issue pour pouvoir assurer l’évacuation potentielle des voyageurs en cas de problème, qu’il serait impossible de mettre ailleurs, selon la SGP.

Des arbres particulièrement résistants aux canicules

Mais les habitants de la résidence sont bien déterminés à sauver leurs grands arbres. Ils ont mis en ligne une pétition, déjà signée par 18 000 personnes, pour demander le déplacement des grilles du futur métro de quelques mètres.

La pétition mise en ligne met en avant que les cèdres de l’Atlas peuvent vivre plus de 1 000 ans et font partie des arbres les plus résistants aux canicules. Et elle rappelle que les chaleurs extrêmes tuent. Selon Santé Publique France, plus de 32 000 personnes y ont succombé entre 2014 et 2022.

Les habitants de Saint-Cloud refusent donc de renoncer à la fraîcheur et à l'humidité procurées par ces grands arbres, et ne veulent pas entendre parler de mesures de compensation promises par la SGP, aux bénéfices lointains et incertains.