La chanson fume du cannabis (ce qui est interdit)

Alors que le maire de Bègles, en Gironde, propose une expérimentation d'autorisation du cannabis récréatif, revenons sur la manière dont les artistes célèbrent plus ou moins ouvertement le chanvre et tous ses dérivés fumables.

Qu’ils légalisent la marijuana, ici en Jamaïque, chante Peter Tosh en 1978. Il n’a pas vu de son vivant la dépénalisation de la possession de petites quantités de cannabis pour la consommation médicale ou religieuse dans son pays, survenue en 2015.

Nous, Français, il n’entre pas dans notre spectre mental immédiat l’idée d’une dépénalisation du cannabis religieux. Mais pour les rastas de Jamaïque, fumer de l’herbe rapproche de Dieu, ce qui suscite des commentaires de Serge Gainsbourg, qu’il enregistre avec les mêmes musiciens que Peter Tosh.

Et puisque l’on parle de Serge Gainsbourg, remarquons qu’il incarne bien toutes les ambiguïtés d’un pays européen face aux drogues – d’une part, on imagine qu’elles stimulent l’imagination et symbolisent une certaine liberté, d’autre part, on pense à ses dangers et on veut protéger la jeunesse. Cela donne deux chansons contradictoires en 1977 et 1987.

Dans le premier épisode de Ces chansons qui font l’actu ce week-end, vous entendez des extraits de :

Peter Tosh, Bush Doctor, 1978

Serge Gainsbourg, Negusa Nagast, 1982

Serge Gainsbourg, My Lady Heroine, 1977

Serge Gainsbourg, Aux enfants de la chance, 1987

Marie Dubas, Tango stupéfiant, 1936

Alain Kan, Speed My Speed, 1975

Antoine, Un éléphant me regarde, 1966

Supreme NTM, Passe passe le oinj, 1995

Georges Moustaki, Heureusement qu'il y a de l'herbe, 1981

Constance Verluca, Les Trois copains, 2007



