La chanson entre actualité du Mossad et souvenirs du KGB

Les artistes des musiques populaires évoquent souvent les espions et leurs actions secrètes, mais c'est plus souvent avec fantaisie qu'avec une grande précision historique.

On a rarement eu autant l’impression que la réalité du travail des services secrets dépasse les scénarios des films de James Bond, avec l’opération de piéageage de milliers d’appareils électroniques de communication portés par des combattants du Hezbollah.

Une opération qui, très certainement, entrera dans la légende du Mossad, le service de renseignement et d’opérations spéciales israélien. Et c’est quand on écoute du rap que l’on en entend parler – ici entre 2004 et 2016. C’est la menace d’être observé de manière indiscrète chez la Fonky Family, c’est une réalité géopolitique d’affrontement avec un groupe terroriste chez T.Killa en featuring chez Lino, c’est une menace parmi d’autres dans un délire presque psychiatrique de Despo Rutti.

Dans le premier épisode de Ces chansons qui font l’actu ce week-end, vous entendez des extraits de :

John Barry Seven et orchestre, James Bond Theme, 1962

Fonky Family, Un œil sur nous, 2004

Lino feat. T.Killa, Ne m'appelle plus rappeur, 2014

Despo Rutti, Abba, 2016

Viktor Lazlo, Mata Hari, 1985

Caracol, Celle que les hommes pleurent (Mata Hari), 2008

Pierre Bernac (Poulenc au piano), L'Espionne, 1961

Joseph Edgar, Espionne russe, 2014

Louis Chedid, Zap-zap, 1990

Alain Souchon, Billy m'aime, 1983

Eddy Mitchell, Choo choo boogie espion bidon, 1975

Zazie, James Bond et moi, 2005

