Ces chansons qui font l'actu. Vingt ans, un âge maudit ?

Pas facile d'avoir 20 ans en 2020... Le couvre-feu et la distanciation physique, la deuxième vague de l'épidémie est durement ressentie par les plus jeunes. Illustration (UNIVERSAL IMAGES GROUP EDITORIAL)

On n’entend pas souvent Dalida dans des propos aussi graves et aussi sociologiques. Nous sommes tous morts à vingt ans, chante-t-elle en 1974. Une manière de solder les idéaux de la jeunesse de Mai 68. Et il faut donc croire que ce n’était pas tirer le bon numéro que d’avoir 20 ans en 1968, pas plus que ce n’est facile d’avoir 20 ans en 2020, comme le disait l’autre soir le président Macron.

Dans le premier épisode de Ces chansons qui font l’actu ce week-end, vous entendez des extraits de :

Dalida, Nous sommes tous morts à vingt ans, 1974

Emmanuel Macron sur la jeunesse, 14 octobre 2020

Michel Desproges, Nos vingt ans, 1910 (enregistrement de 2008)

Christel Ruby, Nous vous démolirons, 1967

Bartone, A vingt ans, 2005

Kenza Fahra, Moi j'ai vingt ans, 2007

Berthe Sylva, On n'a pas tous les jours vingt ans, 1928

Lorie, A vingt ans, 2002

Léo Ferré, Vingt ans, 1961

Dalida, Nous sommes tous morts à vingt ans, 1974

Vous pouvez également suivre l'actualité de cette chronique sur Twitter.





Souvenez-vous : pendant l'été 2019, La Playlist de Françoise Hardy a été une traversée du bagage musical d'une autrice, compositrice et interprète considérée comme l'arbitre des élégances de la pop en France.

En juillet et août 2017, nous avions passé Un été en Souchon, pendant lequel Alain Souchon nous a guidés dans une promenade savoureuse dans toute une vie d’amour de la chanson.