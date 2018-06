Ces chansons qui font l'actu. Qu'est-ce que la folie ?

La folie, tous les artistes en parlent. Ici une sculpture d'un homme fou tenant un masque dans ses mains. Au Musée de la Folie de Naples, en Italie (MARCO CANTILE / LIGHTROCKET / GETTY IMAGES)

Alors que l'on a beaucoup parlé cette semaine des problèmes des moyens des hôpitaux psychiatriques, Bertrand Dicale se pose aujourd'hui cette question : qu'est-ce que la folie ? La réponse des artistes est parfois surprenante...

On dit souvent qu’elle est folle, ou qu’il est fou... Parfois, cela s’accompagne d’une déclaration d’amour, comme dans une belle chanson pop de Christophe en 1967. Et finalement, cette folie-là est d’une fréquence incroyable dans la chanson française. Il n’est guère de chanteur qui n’ait un jour chanté qu’il était fou – et même plusieurs fois. Ce qui nous confirme que la folie c’est l’amour, et l’amour, c’est la folie...

Mais cela n'est pas suffisant à dire ce qu'est la folie...

Dans le second épisode de cette chronique diffusé ce week-end, vous entendez des extraits de :

Christophe, Tu es folle, 1966

Johnny Hallyday, Requiem pour un fou, 1976

Johnny Hallyday, Je suis fou, 1976

Julien Clerc, Ballade pour un fou, 1975

Julien Clerc, Fou peut-être, 2011

Pauline Julien, La Folle, 1958

Violaine Schwartz, La Folle, 2011

William Sheller, Maman est folle, 1983

Gérard Depardieu, Ma femme est folle, 1980

Thomas Fersen, Maudie, 2005

Thomas Fersen, Le Tournis, 2005

Thomas Fersen, Je n'ai pas la gale, 2005

Thomas Fersen, Hyacinthe, 2005

