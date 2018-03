Ces chansons qui font l'actu. Innombrables oiseaux chantés

Les rossignols et les moineaux disparaissent de nos villes et nos campagnes (PREMIUM/UIG / UNIVERSAL IMAGES GROUP / GETTY IMAGES)

Vous l’avez entendu cette semaine sur franceinfo : les populations d’oiseaux se sont effondrées de manière spectaculaire ces dernières années en France, et l’on craint même pour la survie de nombreuses espèces qui étaient jusqu’à présent familières dans nos campagnes, et même dans nos villes. Les oiseaux volètent aussi dans nos chansons. Souvent, beaucoup, à toutes les époques. On ne sait plus où donner de la tête tellement ils sont nombreux – mais c’était avant les pesticides...

Dans le premier épisode de cette chronique ce week-end, vous entendez des extraits de :

Jean-Louis Murat, La Mésange bleue, 2009

Ensemble Clément Janequin, Va Rossignol, 1988

Philippe Meyer, Volière (dans Le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns), 1886 (enregistrement de 2000)

Juliette Hurel, Volière (dans Le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns), 1886 (enregistrement de 2000)

Michel Fugain & le Big Bazar, Fais comme l'oiseau, 1972

Philippe Forcioli, Célébration de l'oiseau, 1992

Léo Ferré, L'Albatros, 1967

Léo Ferré, Les Albatros, 1971

Odette Moulin, La Mort du rossignol, 1939

Luis Mariano, Rossignol, 1952

Jeanne Moreau, Le Rossignol, 1968

Georgette Plana, L'Hirondelle du faubourg, 1912 (enregistrement de 1963)

Fréhel, Comme un moineau, 1930

Les Francs Garçons, Le Petit Oiseau de toutes les couleurs, 1968







