Ces chansons qui font l'actu. Haïr des enfants...

Bandit, voyou, voleur, chenapan, on les connaît, les hurlements que répète Marianne Oswald en 1936, dans cette chanson de Jacques Prévert et Joseph Kosma, Chasse à l’enfant. Une chanson qui raisonne curieusement cette semaine : nous vous en avons parlé sur France Info, on n’a pas hurlé bandit, voyou, voleur, chenapan mais "voleurs, assassins, violeurs".

Éric Zemmour se trouve donc une fois de plus sous l’œil de la justice française pour avoir ainsi qualifié les migrants mineurs. Or, si l’on est de culture française, on se souvient forcément de ce poème du recueil Paroles de Jacques Prévert, qui fut mis en musique dès les années 30, et qui fut au cœur d’un projet maudit, le film La Fleur de l’âge, que commence à tourner Marcel Carné sur un scénario de Prévert en 1947, et qui ne sera jamais terminé.

Dans le premier épisode de Ces chansons qui font l’actu ce week-end, vous entendez des extraits de :

Marianne Oswald, La Chasse à l'enfant, 1936

Mouloudji, La Chasse à l'enfant, 1976

Les Frères Jacques, La Chasse à l'enfant, 1957

Stello, Belleville-Ménilmontant, 1892 (enregistrement de 1930)

Joe Dassin, Les Dalton, 1966

