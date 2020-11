Ces chansons qui font l'actu. Garder un bon sommeil pendant le confinement

Respecter ses rythmes de sommeil est encore plus important durant ce nouveau confinement. Illustration (MAXPPP)

Puisque nous sommes entrés dans notre second confinement, nous savons tous que, pour tenir sans dégâts, il faut un bon sommeil. Et quand on écoute beaucoup de chansons, on constate que les artistes ont souvent beaucoup de raisons de se plaindre de leurs nuits, par exemple Renan Luce, les Chaussettes Noires, Yves Jamait ou Barbara, insomniaques plus ou moins chroniques qui avouent que ce n’est pas facile de ne pas pouvoir dormir.

Vous en entendrez d’auitres qui font les malins, qui disent que dormir c’est nul et qui ne veulent pas dormir. Quelques exemples avec Nicole Louvier, avec Bijou, avec Jean-Jacques Nyssen alias Chris Conty, avec Dooz Kawa...

Dans le second épisode de Ces chansons qui font l’actu diffusé ce week-end, vous entendez des extraits de :

Mama Rosin, J'arrive pas à dormir, 2011

Renan Luce, Nuit blanche, 2006

Les Chaussettes Noires, Je voudrais bien dormir, 1964

Yves Jamait, Insomnies, 2018

Barbara, Les Insomnies, 1981

Nicole Louvier, Amour je ne veux pas dormir, 1957

Bijou, Je n'veux pas dormir, 1979

Chris Conty, Je ne veux pas dormir, 2006

Dooz Kawa, Trop jeune pour dormir, 2016

Claude François, Je devrais dormir, 1965

Pierre Lemaire, Chanson du marchand du sable, 1960

Bombes 2 Bal, Je fais la sieste, 2007

Dean Martin, Bonne nuit, 1951

