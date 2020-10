Ces chansons qui font l'actu. Avoir vingt ans, obsession d'Aznavour, obsession française

Charles Aznavour en concert en 2009. (MORENA BRENGOLA / GETTY IMAGES EUROPE)

Ah, les précieux 20 ans ! Mercredi dernier, dans son intervention télévisée, le président de la République Emmanuel Macron a dit, je cite, que "c’est dur d’avoir 20 ans en 2020".

Personne ne le conteste. Simplement, on peut se demander si avoir 20 ans n’est pas dur tout le temps, à chaque génération. On se souvient qu’en 1932, Paul Nizan écrivait, dans son roman Aden Arabie : "J'avais vingt ans. Je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie."



Pourtant, il y a dans notre mémoire collective une sorte de passion des 20 ans et Charles Aznavour l’exprime bien dans Sa jeunesse, une chanson enregistrée en 1957 – il a 33 ans, alors, mais il révélera plus tard, avoir écrit cette chanson des années plus tôt, à 26 ans.

Dans le second épisode de Ces chansons qui font l’actu diffusé ce week-end, vous entendez des extraits de :

Charles Aznavour, Sa jeunesse, 1957

Francis Lalanne, J'ai vingt ans, 1979

Françoiz Breut, La vie devant soi, 2005

Jehan Jonas, C'est qu't'as vingt ans, 1973

Charles Aznavour, Ça, 1955

Charles Aznavour, On ne sait jamais, 1956

Charles Aznavour, Chaque fois que j'aime, 1964

Charles Aznavour, Hier encore, 1964

Charles Aznavour, Il te suffisait que je t'aime, 1964

Charles Aznavour, La Bohème, 1965

Charles Aznavour, Le Palais de nos chimères, 1966

Charles Aznavour, Qu'avons-nous fait de nos vingt ans ?, 2000

