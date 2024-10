Transports : comment choisir un siège auto pour un enfant ?

L’équation est désormais simplifiée pour bien choisir un siège auto : depuis le 1er septembre 2024, seuls les sièges auto répondant à une de ces normes, la R 129, qu’on surnomme aussi "I-Size", peuvent être commercialisés. Les sièges auto sont répertoriés selon la taille de l’enfant, et non plus son poids. Avant, les équipements étaient répartis par groupe de poids : les moins de 10 kilogrammes, les moins de 13 kilogrammes, le groupe des enfants pesant entre 9 et 18 kilogrammes. C’était compliqué de s’y retrouver. Avec la norme R129, la seule disponible sur les produits neufs donc, c’est beaucoup plus simple. C’est la même logique que quand vous achetez des vêtements : vous trouverez, par exemple, la fourchette 45 à 75 centimètres autorisée pour un siège, et directement indiquée dessus.

Les crash-tests plus stricts

Cette nouvelle norme allonge la période pendant laquelle les enfants doivent être installés dos à la route. Avec la précédente norme, c’était neuf kilogrammes, qu’un enfant pouvait atteindre à six mois. Maintenant, c’est au moins jusqu’à 15 mois, et ça peut aller au-delà, dans un siège adapté. Cette norme prévoit aussi que les sièges fassent l’objet de crash-tests plus stricts, pour mieux protéger la tête de l’enfant parce qu’un bébé n’est pas assez musclé au niveau des cervicales, pour résister à un freinage rapide ou à un choc frontal. Enfin, cette norme généralise le système de fixation Isofix. Des crochets qui s’attachent directement aux points d’ancrage prévus, sur les véhicules (toutes les voitures neuves sont équipées, depuis 2011).

On doit installer un enfant sur un siège auto jusqu’à 10 ans. Là, on les installe sur un siège réhausseur avec dossier, à l’arrière. Cela peut paraître grand, mais un quart des enfants de moins de 10 ans tués sur la route, en tant que passagers, n’étaient pas attachés. C’est important… Et puis ça vous évitera aussi une amende de 135 à 750 euros, si un enfant n’est pas attaché correctement.