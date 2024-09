Foire aux vins : comment choisir une bouteille à petit prix au supermarché

En cette période de foire aux vins, choisir une bouteille au supermarché n'est pas toujours facile. Parmi les médailles et les prix cassés, on peut aussi se demander à partir de quel prix une rémunération juste du producteur est garantie.

Au rayon vins dans les supermarchés, alors que les foires aux vins se multiplient en ce mois de septembre dans les supermarchés, l'intérêt des fameuses médailles qui siglent certaines bouteilles dépend du prix. Si vous achetez une bouteille d’entrée de gamme, à moins de cinq euros, la médaille vous assure un vin sans défaut, ce qui est intéressant. En revanche, au-delà de cinq euros, elles n’ont plus vraiment de sens. Les producteurs payent pour participer à ces concours et les médailles sont remises par centaines. Ce qui dilue, évidemment, la valeur de chacune.

Quel prix au minimum pour une juste rémunération

En ce qui concerne les bouteilles à moins de deux euros que l'on trouve lors des foires aux vins, on a généralement affaire à un vin industriel, mais il peut s'agir aussi d'un vin artisanal à prix cassé. Comme on consomme moins de vin, on en produit trop. Résultat : certains producteurs finissent par céder leurs lots pour une bouchée de pain.

Mais si vous achetez une bouteille de vin artisanal à deux euros, le producteur ne touchera même pas la moitié, entre le prix du contenant, le transport, le distributeur et la TVA. C’est pour cela que la Fnsea de la Gironde, qui représente les exploitants agricoles, a imaginé un tarif plancher, un peu plus tôt dans l’année. Ce tarif serait de trois euros au minimum la bouteille, pour une juste rémunération du producteur. D’après un spécialiste du marché du vin, contacté par franceinfo, il faut plutôt compter cinq euros pour une bouteille à la fois bonne et respectueuse du producteur.

Le pourcentage d'alcool, un bon indicateur

Sur l’étiquette, 95% des bouteilles portent soit la mention AOC (appellation d'origine contrôlée), soit la mention IGP (indication géographique protégée). Ces sigles désignent des produits dont la qualité ou la réputation est liée au lieu de production, de transformation ou d'élaboration, mais dont les ingrédients ne proviennent pas nécessairement de cette aire géographique.

En revanche, le pourcentage d’alcool est un bon indicateur. Si vous cherchez un vin léger, pour l’apéritif ou un pique-nique, choisissez-le un aux alentours de 11%. Si la bouteille a plutôt vocation à être bue à table, vous pouvez opter pour un vin dans les 14%. Jetez aussi un œil aux conseils indiqués à l’arrière de la bouteille, sur la contre-étiquette.

Enfin, il existe des applications qui peuvent vous aiguiller, avec scan d’étiquettes et système de notation.