Alimentation : attention à la viande hachée que nous mangeons

La viande hachée, que l’on retrouve notamment dans les burgers ou en supermarché, représente plus de 60% de la consommation de viande bovine, contre seulement 25%, il y a une trentaine d’années.

Les prix de la viande hachée sont souvent attractifs, mais il faut faire attention quand on fait ses courses. Il ne faut pas se laisser avoir par les présentations qui peuvent être trompeuses, sur les boîtes.

Il y a "haché" et "haché"



Pour s’appeler "viande hachée", un produit doit contenir au moins 99% de viande (le reste, cela peut être un peu de sel). En rayon, on trouve des produits qui ressemblent à s’y méprendre à de classiques steaks hachés. Leur nom : "moelleux haché au bœuf" ou "haché moelleux". Généralement, ils contiennent beaucoup moins de viande : 80% de bœuf haché, auxquels sont ajoutées des protéines de soja, des arômes et parfois de la poudre de betterave. Il faut donc lire l’étiquette pour s’assurer de ce qu’on achète, réellement et à quel prix.

Il faut également être attentif au pourcentage de matière grasse, c’est une mention obligatoire. Le plus souvent, on trouve des produits contenant 5% ou 15% de matière grasse. Cela peut aller jusqu’à 20% : le produit est généralement moins cher mais il est donc plus gras que son voisin.

Attention aussi aux mentions que l’on peut lire sur l’étiquette, comme "façon bouchère". Cela n’a aucune valeur, pour l’association FoodWatch qui a mené une enquête sur le sujet en 2020. Pas de différence notable sur la qualité de la viande mais sur le prix, en revanche, oui. Enfin, il faut être attentif à l’origine de la viande.



Les autorités de santé recommandent de limiter notre consommation de viande. Les Français suivent plutôt bien cette consigne, le plus faible niveau de ces 10 dernières années a été atteint. Les Français mangent donc moins de viande, aussi bien pour des raisons écologiques que pour leur santé.

D’après les recommandations, il faudrait se limiter à 500 gr de viande, hors volaille, chaque semaine. Cela fait quand même l’équivalent de quatre ou cinq steaks.

Si vous choisissez de la viande hachée, pensez à la cuire à cœur, surtout si elle est consommée par des personnes sensibles (les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et immunodéprimées). Si vous achetez votre viande chez le boucher, elle doit être hachée à la demande, devant vous. Il faudra la ranger rapidement au réfrigérateur et si, possible, la consommer dans la journée.