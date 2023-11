PODCAST. Protoxyde d'azote, harcèlement scolaire et Zaïre-Emery aux portes des Bleus : ça dit quoi ce 9 novembre ?: ça dit quoi ce 9 novembre ?

"Salut c'est Léo, ça dit quoi ?"

Ce jeudi 9 novembre, Didier Deschamps va dévoiler à 14h sa liste des joueurs retenus pour affronter Gibraltar et la Grèce les 18 et 21 novembre prochain. À 17 ans et 8 mois, et s'il est effectivement selectionné, Warren Zaïre-Emery pourrait devenir le plus jeune joueur de l'histoire de l'équipe de France de football.

Les Agences régionales de Santé de l'Île-de-France et des Hauts-de-France ont lancé cette semaine une campagne commune de sensibilisation au protoxyde d'azote, un gaz hilarant de plus en plus consommé par les jeunes. Selon des premières estimations de Santé publique France, 14% des 18-24 ans en ont pris cette année.

Et puis ce jeudi, c'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Pour la première fois, tous les élèves du CE2 à la Terminale vont pouvoir remplir un questionnaire d'auto-évaluation. C'est une des mesures prise en septembre dernier après plusieurs suicides d'adolescents. Elle doit permettre de détecter des signaux faibles de harcèlement.

