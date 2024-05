PODCAST. La Russie derrière les tags antisémites, Inoxtag au sommet de l'Everest et déjà un tube de l'été : ça dit quoi ce 22 mai ?

Ce mercredi 22 mai, l'enquête sur les mains rouges taguées sur le mémorial de la Shoah s'oriente vers la Russie, la communauté d'Inoxtag pense savoir qu'il a réussi son défi sur l'Everest et des enfants de 9 à 12 ans sortent un tube de drum and bass.

"Salut c'est Léo, ça dit quoi ?"

Ce mercredi 22 mai, un peu plus d'une semaine après les tags de mains rouges découverts sur le mémorial de la Shoah, les enquêteurs privilégient l'hypothèse d'une opération de déstabilisation venue de la Russie. En novembre dernier, les tags de centaines d'étoiles de David bleues avaient déjà été commandités par les services secrets russes, selon les autorités françaises.

Les réseaux sociaux s'affolent depuis mardi, pensant avoir découvert qu'Inoxtag avait enfin réussi son défi de gravir l'Everest. Officiellement, aucune information ne filtre mais tout est parti d'une publication Facebook de l'agence qui accompagne le créateur de contenu.

Et puis, des Irlandais de 9 à 12 ans cartonnent avec un tube de drum and bass depuis quelques jours. Leur projet réalisé par un centre musical pour jeunes à but non lucratif, et pour annoncer un festival de la jeunesse, a déjà fait près de 9 millions de vues sur le réseau social X. Même la radio publique américaine NPR est fan.

