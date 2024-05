"Ça garde un peu de suspense !" : la communauté d'Inoxtag obsédée par l'influenceur qui gravit l'Everest

"C’est un au revoir que je vous fais car je pars à l’aventure", a annoncé Inoxtag la veille de son départ pour l'Himalaya. Dans une vidéo intitulée "Adieu Youtube", publiée sur la plateforme le 6 avril dernier, le jeune influenceur, de son vrai nom Inès Benazzouz, prévient ainsi ses plus de sept millions d'abonnés qu'il ne publiera rien pendant deux mois pour se consacrer à l'ascension de l'Everest. Malgré ses annonces et face à son silence, de nombreux commentaires s'inquiètent, entre conjonctures et rumeurs au point que des fake news annonçant sa mort circulent. Franceinfo revient sur ce phénomène viral.

Dès février 2023, Inoxtag avait annoncé son projet de s'attaquer au plus haut sommet du monde, "le plus grand défi de [sa] vie", selon lui. Sans aucune expérience en alpinisme, le youtubeur s'est donné un an pour se préparer à l'expédition. "Ce projet de l'Everest, il est fou, c'est un rêve de zinzin, dit-il dans sa vidéo d'au revoir, mais je ne me suis jamais interdit de rêver grand."

"Autant rêver grand, autant rêver impossible, parce que si jamais j'échoue, au moins j'aurais appris." Inoxtag, influenceur sur Youtube

Les aventures de l'influenceur aux rêves grandioses ont commencé il y a dix ans sur les réseaux sociaux où des millions de personnes, pour la plupart âgées de moins de 25 ans, le suivent. Parmi elles Valentine, 18 ans, qui le trouve "drôle, spontané, naturel et très créatif". "Il a de bonnes idées de concept", confirme Malo, un autre jeune fan âgé de 15 ans. Ce qui plaît à Nathan, autre membre de la communauté d'Inoxtag de 22 ans, "c'est sa débordante ambition et son désir d'aller toujours plus loin, toujours plus haut".

Silence compris

Valentine et Malo espèrent "que ça va bien se passer pour lui" alors qu'Inoxtag tient son engagement et n'a rien posté sur ses réseaux depuis le 7 avril. Un silence que ses jeunes "followers" comprennent : "C’est bien, comme ça il peut se concentrer parce que c’est très dur ce qu’il fait." Nathan abonde : "Je sais qu'il a des choses à accomplir et je suis impatient de voir s'il va pouvoir y arriver ou non".

Alors que des professionnels de la montagne lui reprochaient son manque de préparation, Inoxtag assure qu'il est conscient des dangers que comporte une telle aventure. "J'ai peur, je pars vers l'inconnu", confie-t-il dans la vidéo publiée la veille de son départ avant d'ajouter : "il y a beaucoup d'accidents en montagne, c'est un risque que j'ai décidé de prendre". Chaque année, plusieurs morts sont à déplorer lors de l'ascension de l'Everest.

"Ne meurs pas Inox ! On t'embrasse, on t'aime, en étant tes abonnés, on t'envoie toute la force que tu dois avoir pour monter l'Everest, car on croit tous en toi Inox !" commentaire d'un abonné d'Inoxtag sur Youtube, le 5 mai 2024

Dans les commentaires sous la dernière vidéo d'Inoxtag, les messages de soutien affluent. "On croit tous en toi, profite à fond, c'est une expérience unique et bonne chance pour l’ascension, on est tous avec toi !", peut-on par exemple lire sur Youtube. "Un gros soutien pour que Inoxtag arrive à monter l’Everest la montagne la plus dangereuse du monde", écrit un autre internaute un mois après son départ. Une chanson a même été créée à l'aide de l'intelligence artificielle, elle cumule des millions d'écoute.

Fausses rumeurs

Mais bien qu'avertis, les abonnés d'Inoxtag s'inquiètent depuis son départ le 7 avril dernier. Les quelques nouvelles de l'Himalaya proviennent de Mathis Dumas, le guide de haute montagne qui a entraîné et accompagne désormais le jeune influenceur. Et si l'on en croit la photo du sommet Kangtepa qu'il a posté le 7 mai sur Instagram, l'équipée poursuit son ascension. De quoi rassurer la communauté de l'influenceur, aux aguets du moindre signe de vie : "J'ai cru que vous étiez morts", réagit ainsi un follower en commentaire.

"Mathis, il y a des gens qui font semblant d'être vous avec Inox, donc quand vous rentrez, dites qu'il faut arrêter car TikTok est rempli de morts de vous deux et j'en passe" commentaire d'un abonné d'Inoxtag sur Instagram, le 29 avril 2024

Car face au silence observé par l'influenceur, les fake news vont bon train. Sur TikTok notamment, de fausses vidéos assurant qu'Inoxtag aurait fait une crise d'angoisse ou carrément qu'il serait mort sont vues des milliers de fois. "Ne vous inquiétez pas ! Tout va bien, n'écoutez pas les rumeurs et les rageux", avait écrit l'accompagnateur d'Inoxtag sur le canal de diffusion de l'influenceur le 15 avil dernier. "Quand Inox verra toutes les rumeurs qui circulent sur lui, il va être étonné", réagit un autre follower sur Instagram. Inès Benazzouz, alias Inoxtag, a assuré qu'il se reconnecterait à l'issue de son aventure et a promis à ses millions d'abonnés une vidéo retraçant son ascension.