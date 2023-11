PODCAST. Fonte des glaces, avortement aux États-Unis et saison de la raclette : ça dit quoi ce 8 novembre ?

Ce mercredi 8 novembre, l'observatoire Copernicus estime que 2023 sera l'année la plus chaude depuis 125 000 ans, l'Ohio vote pour la protection du droit à l'avortement et les producteurs de raclette de Savoie veulent obtenir l'AOP.

Ce mercredi 8 novembre, c'est le sommet international pour les pôles et les glaciers, organisé par Emmanuel Macron à Paris. Or, on apprend également ce mercredi que le mois d'octobre dernier a été le plus chaud jamais mesuré dans le monde, un cinquième record mensuel d'affilée, selon l'observatoire européen de l'état de la Terre Copernicus qui estime que l'année 2023 sera la plus chaude depuis 125 000 ans. Des scientifiques appellent à protéger les glaciers.

Aux États-Unis, l'Ohio s'est prononcé mardi soir pour la protection du droit à l'avortement. C'est le septième État à faire voter ses électeurs sur le sujet depuis que la Cour suprême a cassé ce droit au niveau fédéral. Tous ont voté pour protéger l'accès à l'IVG.

Et puis, d'ici la fin du mois de novembre, les producteurs d'Emmental, de Raclette et de Tomme de Savoie vont officiellement déposer leur demande de reconnaissance en Appelation d'Origine Protégé (AOP). Ce label de qualité au cahier des charges plus strict que l'IGP leur donnerait une meilleure visibilité et une reconnaissance de leur savoir-faire.

