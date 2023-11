Droits de l'enfant en France, crise de l'eau à Mayotte et rappeur iranien libéré : ça dit quoi ce 20 novembre ?

Ce lundi 20 novembre, le point sur la situation française à l'occasion de la journée mondiale des droits de l'enfant, 330 000 bouteilles d'eau distribuées chaque jour à Mayotte et le rappeur iranien Toomaj Salehi a été libéré après un an de prison.

"Salut c'est Léo, ça dit quoi ?"

Ce lundi 20 novembre, c'est la journée internationale des droits de l'enfant. À cette occasion, la Première ministre Élisabeth Borne dévoilera son plan de lutte contre les violences faites aux enfants. Parmi ces mesures, les effectifs des numéros de téléphone spéciaux "enfance en danger" (le 119) et contre le harcèlement (3018) seront renforcés.

En revanche, rien n'est annoncé pour le moment pour les mineurs étrangers placés en centre de rétention administrative et qui ont valu à la France des critiques d'Amnesty International et une condamnation par la cour européenne des droits de l'Homme.

Après six mois de sécheresse et plusieurs semaines sans eau potable au robinet, tous les habitants de Mayotte vont être ravitaillés avec des bouteilles d'eau à partir de ce lundi, sans distinction. Avec un litre par jour, ce sont donc 330 000 bouteilles qui doivent être distribuées quotidiennement, selon le plan du gouvernement français. Sur place, les communes craignent de ne pas pouvoir organiser correctement cette distribution.

Et puis le rappeur iranien Toomaj Salehi a été libéré sous caution samedi dans son pays, après avoir passé plus d'un an en prison. Il avait condamné en octobre 2022 à plus de six ans de prison pour avoir soutenu dans ses chansons le début de révolte déclenché par la mort de Mahsa Amini, cette jeune qui refusait de porter le voile, en septembre 2022.

