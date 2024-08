Ce mardi 20 août, Joe Biden a officiellement passé le flambeau à Kamala Harris, Thierry Henry n'est plus sélectionneur de l'équipe de France espoirs et dans "Ça dit quoi cet été ?" Mattieu a vécu un été en forme de montagnes russes.

"Salut, c'est Sarah ! Ça dit quoi ?"

Ce mardi 20 août, Joe Biden a officiellement fait ses adieux à la Maison Blanche et passé le flambeau à Kamala Harris lors de la convention démocrate à Chicago. Dans un discours de 50 minutes, le président américain a défendu son bilan, traité Donald Trump de "looser" et de "reprise de justice" et a assuré qu'il continuera à travailler jusqu'à la fin de son mandat, en janvier 2025, notamment pour libérer les otages du Hamas et trouver une issue à la guerre à Gaza.

Thierry Henry quitte son poste de sélectionneur de l'équipe de France espoirs, un an avant le terme de son contrat. L'ancien champion du monde 98 part pour des "raisons personnelles" selon la FFF. Arrivé en 2023, "Titi" aura réussi à marquer l'histoire du football français en remportant une médaille d'argent aux Jeux olympiques de Paris.

Nouvel épisode de "Ça dit quoi cet été ?", dans lequel ton podcast suit des jeunes accompagnés par l'association Chemins d'avenirs. Aujourd'hui, bilan d'un été en montagnes russes pour Mattieu, qui a désormais son bac et une place en école !

