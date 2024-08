Convention démocrate : le passage de relais "théâtralisé" entre Joe Biden et Kamala Harris "galvanise" le parti, selon une spécialiste des Etats-Unis

Le président américain sortant a été ovationné, au premier jour de la convention démocrate, et a passé le flambeau à sa vice-présidente qui s'apprête à être désignée candidate.

"La séquence est belle", estime Marie-Cécile Naves, directrice de recherche à l'Institut des relations internationales et stratégiques (Iris), spécialiste des États-Unis, sur franceinfo mardi 20 août, après le discours du président américain, Joe Biden, à la convention démocrate de Chicago.

Il y a une "théâtralisation" de ce passage de relais, une "mise en scène" avec "une très belle scénographie", entre le président sortant et la candidate démocrate qui "galvanise" le parti, estime Marie-Cécile Naves. Le président âgé de 81 ans a été longuement ovationné par les soutiens du parti. Joe Biden, "donne l'image qu'il s'est sacrifié pour le pays et le parti", soutient la spécialiste. Celui qui était encore le candidat du camp démocrate il y a un mois, s'est depuis retiré de la course à la présidentielle, au profit de sa vice-présidente. Il met ainsi en pratique "la promesse qu'il a faite" en arrivant au pouvoir en 2021, "à savoir qu'il serait le président de la transition vers l'Amérique de Kamala", analyse la spécialiste.

Kamala Harris en "état de grâce"

Le parti démocrate est ainsi "galvanisé", affirme la chercheuse qui observe un "état de grâce en faveur de Kamala Harris" chez "les cadres, les élus, les militants et les relais sur le terrain" du parti. Pour que cet état de grâce se prolonge après la convention, il faudra que la candidate porte un "message programmatique clair", notamment sur "l'économie, l'inflation et le coût de la vie pour la classe moyenne américaine". Kamala Harris est aussi "très attendue" sur "la sécurité et l'immigration clandestine", note Marie-Cécile Naves.