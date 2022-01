Cure thermale et thalasso pour retrouver un bon sommeil

Le salon "Les Thermalies" fête ses 40 ans. Ce grand événement de la thalasso et du thermalisme se tient jusqu’au 23 janvier au Carrousel du Louvre à Paris et du 28 au 29 janvier, à Lyon. Parmi les grands thèmes abordés : le sommeil.

Pourquoi je n’arrive pas à m'endormir ? Pourquoi je me réveille la nuit ? Pourquoi je fais de l’hypersomnie ? Comprendre les mécanismes du sommeil pour mieux l’appréhender fait partie du programme préventif des cures des Thermes de Bourbon-Lancy, en Saône-et-Loire.

Son directeur, Loïc Machillot explique que "la qualité de l’eau de Bourbon-Lancy a une forte teneur en lithium qui joue sur les humeurs et procure un bienfait rassérénant qui calme. Les soins recouvrants, avec de la boue et la piscine à jet, permettent de détendre les masses musculaires qui font mal et cela a un impact sur le sommeil, plus généralement c’est la nuit que ce type de douleurs nous réveillent."

"On dort un tiers de sa vie. A 75 ans, on aura dormi 25 ans. On a l’impression que c’est une perte de temps mais au contraire c’est très important pour sa santé", explique Loïc Machillot spécialiste du sommeil et directeur des Thermes de Bourbon-Lancy. (TOURISMEBOURBON-LANCY.COM)

Le bien-être physique est indissociable du bien-être mental. Grâce à des séances de sophrologie et de cohérence cardiaque, on apprend à mieux respirer. "Si on gère mieux son stress, poursuit le spécialiste, le sommeil sera amélioré. Et inversement. En plus, le mal de dos est souvent lié à un sommeil agité."

Pour un sommeil réparateur, il faut avoir une alimentation équilibrée, manger léger le soir, et en journée, bouger ! A Bourbon-Lancy, on fait ainsi des balades sensorielles en forêt et de la marche nordique.

Le séjour anti-stress de 6 jours avec 24 soins coûte 260 euros par personne, prix sans hébergement.

Des séjours pour gérer son stress et améliorer la qualité du sommeil sont présentés au Salon des Thermalies, à Paris puis à Lyon. (THERMALIES.COM)

Côté thalasso, une cure Mer/Sommeil est proposée au centre Emeria Dinard en Bretagne. Avec 24 soins prodigués en 6 jours.

"Les soins avec l’eau de mer, c’est le cœur de notre métier. Avec les applications d’algues, ils permettent à un organisme fatigué de se recharger en oligo-éléments et en minéraux", rappelle Brigitte Bérot.

Cette coach en bien-être propose des micro-siestes de 20 minutes, où l’on apprend à se concentrer sur sa respiration. "Une fois qu’on est dans le ressenti et cette pleine conscience de la respiration, on n’est pas dans la tête, on n’est pas là-haut. On ne peut pas être aux deux endroits en même temps. Et ce sont toutes ces secondes cumulées qui font qu’on arrive à décrocher."

Vue depuis la piscine du centre Emeria à Dinard, en Bretagne. (EMERIADINARD.COM / GILLES TRILLARD)

Au programme également des massages de la voûte plantaire avec un bol, c’est le fameux kansu indien.

"Cela fait relâcher les tensions, et en plus l’ébullition que l’on peut ressentir à l’intérieur de notre corps s’échappe, c’est-à-dire que le feu du corps est évacué par ce maniement du bol sous la plante des pieds."

Et la grande nouveauté, ce sont les séances de relaxations immersives en réalité virtuelle. En position semi-allongée, vous plongez à l’aide d’un casque dans un paysage naturel (fonds marins, lac, cascade...) à 360 degrés.

"Et dans le casque est diffusée la voix d’une sophrologue, qui guide une séance en même temps, à mesure que l'on explore le paysage, et on diffuse des huiles d’Ylang-ylang pour arriver à accentuer ce calme, qui permettra de glisser ensuite plus facilement dans les bras de Morphée."

La cure de 6 jours, Mer du Sommeil, du centre Emeria Dinard propose aussi des séances d’« Aqua-respiration » en bassin d’eau de mer chauffée qui aident à retrouver un sommeil réparateur. (EMERIADINARD.COM)

La cure Mer Sommeil est à partir de 1704 euros par personne en chambre double en demi-pension.

EN PRATIQUE

THERMALIES 2022

Carrousel du Louvre – Paris du jeudi 20 au dimanche 23 janvier.

A Lyon du vendredi 28 au samedi 29 janvier.

thermalies.com

CURE MER SOMMEIL

Emeria Dinard, 1 av. du château Hébert, à Dinard.

emeriadinard.com