C'est mon week-end. Vacances et télétravail : les acteurs du tourisme d'adaptent au confinement

Certains télétravailleurs choisissent d'aller se confiner sur la côte Basque, à Bidart avec l'agence de co-living Outsite. (OUTSITE)

Travailler pendant ses vacances ou être en vacances tout en travaillant ? C’est en tout cas l’occasion de prendre l’air et de se dépayser tout en respectant les recommandations sanitaires.

Avec l’essor du télétravail, le nomadisme digital connaît une forte croissance. Et malgré l’important taux d’annulation des réservations pour ces vacances de Pâques chamboulées, de nombreux acteurs du tourisme sont prêts à accueillir dès ce week-end les Français qui se décident à partir au tout dernier moment.

C’est le cas de l’auberge contemporaine Le Florida, dans le petit village thermal de Castéra-Verduzan, dans le Gers. L’établissement propose un forfait baptisé "Bed and Bureau" (lit et bureau). Demi-pension avec une chambre au calme pourvue d’un Wi-Fi performant et d’une imprimante.Tarif : 1 890 euros le mois pour deux personnes. Collines, vignes, châteaux et maisons de pierre aux portes de la chaîne des Pyrénées. Bienvenue en Gascogne dans la "Toscane française".

L'une des chambres "Bed and Bureau" de l'auberge Le Florida dans le Gers. (DOMART)

Dans les Vosges, sur les hauteurs du superbe lac de Gérardmer, on peut s’évader en famille et poser son ordinateur dans un chalet finlandais. Vous voilà au cœur de grands espaces et d’une nature préservée. Entre deux dossiers, on profite d’un moment de détente avec une balade à vélo électrique ou dans la forêt qui se trouve à 400 mètres. C’est boulot-rando-dodo ! A partir de 450 euros la semaine.

Chalet finlandais "spécial confinement" à Gérardmer dans les Vosges. (CLEVACANCES)

Sur Airbnb, on voit aussi fleurir de plus en plus d’offres de location longue durée, soit une réservation d’au moins 28 jours.

Et dans la continuité du télétravail et du coworking, un phénomène apparaît: le workation, contraction de work (travail) et de vacation (vacances). Ce mouvement est né il y a une dizaine d’années en Californie avec l’essor des nouvelles technologies. Là encore, on alterne travail et détente sur son lieu de séjour. En plus de l’hébergement, les travailleurs disposent d’un open space et peuvent profiter d’activités sportives ou culturelles.

Le portail Outsite propose des locations sur la côte basque. Dans une maison de campagne, près de la commune de Bidart, à 15 minutes de Biarritz. Court de tennis et vélos électriques à disposition. A partir de 1 470 euros par mois + 127 euros pour l’adhésion annuelle.

On peut aussi s'évader en Espagne dans le sud de Valence à condition de présenter un test PCR de moins de 72 heures avant l'arrivée. On loge chez Sun&Co dans une bâtisse du 19ème siècle, dans la cité balnéaire de Javéa. Idéal si on est tout seul : à partir de 40 euros la chambre individuelle et 22 euros si elle est partagée.