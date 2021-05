C'est mon week-end. On fait le pont dans nos jolis villages de campagne !

L'église Saint-Berthélémy de la bastide médiévale de Lauzerte, dans le Tarn-et-Garonne. (SANDRA CLERBOIS)

Qu'on se le dise ! Les Français sont de plus en plus attirés par la campagne et ses villages, qui abritent un beau patrimoine. Autres atouts ? On peut se retirer du monde, blotti dans des espaces naturels préservés, et découvrir un art de vivre.

Le comparateur de locations de vacances Likibu a récemment dévoilé le classement des villages de France les plus recherchés sur le Net. Si Rocamadour, Giverny et Les Baux-de-Provence arrivent en tête, il y a bien d’autres pépites à découvrir…

Mortemart, Lauzerte, des pépites...

À commencer par Mortemart en Haute-Vienne, à 40 km de Limoges. Entouré de forêts de chênes, ce village doit son caractère à sa pierre de granit.



"C’est un patrimoine architectural impressionnant avec notamment deux couvents qui datent du XIVe au XVIIIe siècle, détaille l'un de ses habitants, Olivier Rougerie. On visite également le château des ducs de Mortemart. Notre village possède aussi une très belle halle du XVIIIe siècle et beaucoup de belles maisons."

Le château des ducs de Mortemart, en Haute-Vienne. (OT DE MORTEMART)

Olivier Rougerie est éditeur de poésie. Dans son atelier, cet artisan dévoile des textes composés au plomb. Tout un monde de sensations et de parfum d’encre exhalés depuis 1956 à Mortemart.

Dans l'atelier d'Olivier Rougerie. Sa maison d’édition est unique en son genre. Elle réalise toutes les phases d'élaboration du livre : du manuscrit à la distribution en passant par l'imprimerie. De telles imprimeries artisanales se comptent aujourd’hui sur les doigts de la main. (OLIVIER ROUGERIE)

"Mortemart est l'une des plus petites communes de France, le village ne compte que 112 âmes ! On peut facilement faire le tour des bâtiments. Et depuis Mortemart, il y a pléthore de balades à faire, sans prendre la voiture, à pied, à vélo et on s’immerge dans ce monde de mégalithes, ces gros blocs de rochers avec des granits, c’est vraiment à découvrir !"

Bastide médiévale, art de l'enluminure et de la ferronerie

Puis cap sur le Tarn-et-Garonne, dans la bastide médiévale de Lauzerte. Cette cité de 1 535 âmes doit son nom à la pierre de Lauze blanche du Quercy. Située sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, un pèlerin sculpté y joue les hôtes.

"Il y a donc des petites sculptures disséminées dans les rues, et Lauzerte mérite vraiment son label de ''Ville et Métiers d’art'' obtenu récemment. Moi, j’ai beaucoup d’amour pour ce village !" Originaire de Toulouse, Sandra Clerbois y pratique l’art de l’enluminure.

Enluminure réalisée par l'artisane, Sandra Clerbois, à Lauzerte. (SANDRA CLERBOIS)

Pas loin, on va aussi flatter les créations du ferronnier Didier Soligon.

Dans l'atelier du ferronnier, Didier Soligon, à Lauzerte. (SANDRA CLERBOIS)

Autre curiosité de Lauzerte, sa place des cornières et son coin relevé laissant apparaître une céramique colorée. Une fantaisie un brin surréaliste !

Particularité à Lauzerte: la place des Cornières est dotée d'un coin relevé conçu par le céramiste lauzertin, Jacques Buchholtz. Les enfants adorent l'escalader! (SANDRA CLERBOIS)

Et puis après le marché, on poursuit la vadrouille ! "Il y a un petit chemin de randonnée appelé le Chemin des Fontaines (1,5 km), poursuit Sandra Clerbois. C’est tout à fait faisable avec des enfants. C'est donc l’occasion de venir avec un pique-nique, de faire le tour, de venir voir les artisans d’art. Et de s’oxygéner à la campagne."

EN PRATIQUE

159 destinations de charme sont réunies dans la toute nouvelle édition du guide officiel de l’association Les plus beaux villages de France publié aux éditions Flammarion.

L’imprimerie des Editions Rougerie 7 rue de l’Echauguette - Visite de l’atelier par petits groupes uniquement sur réservation au : 05 55 68 00 93.

Site de Mortemart

Site de Sandra Clerbois

Site de Lauzerte