Vous partez bientôt à l’étranger : quelles sont les précautions à prendre en matière d’argent

Perdre sa carte bancaire, inquiétude d’avoir des frais trop élevés, à l’étranger, l’argent est une source de stress pour 7 Francais sur 10. Comment y remédier, quelles précautions prendre. Les conseils de Fanny Guinnochet.

franceinfo : Le chiffre évoqué de 7 Français sur 10, soumis au stress à cause de l'argent à l'étranger, est important ?

Fanny Guinochet : Oui, c’est que révèle un sondage OpinionWay pour Wise, une entreprise de paiement à l'international. C’est une préoccupation des Français lorsqu’ils voyagent à l’étranger, avec la crainte de se faire arnaquer. Et c’est vrai qu’il y a quelques garanties à prendre, si on veut éviter les mauvaises surprises.

La première, c’est de vérifier que votre carte bancaire fonctionne là où vous allez, car c’est souvent le moyen le plus pratique pour payer à l’étranger. Et puis, ça semble évident, mais vérifiez sa date de validité avant de partir, pour ne pas vous retrouver coincés, quand vous êtes à l’autre bout du monde, avec une carte bancaire obsolète.

Par ailleurs, vérifiez que les plafonds de retraits et de paiements autorisés, correspondent à vos besoins. Souvent, vous avez droit à une certaine somme par semaine, et au-delà, vous ne pouvez plus retirer. Ce serait ballot de vous retrouver au distributeur, bloqué à cause d’un montant que vous ne pouvez pas dépasser. Vérifiez aussi qu’avec cette carte, vous pouvez avoir accès à certains services comme louer, par exemple, une voiture.

Et il y a des frais quand on retire de l’argent ?

Pour les retraits dans la zone euro, en général, ce sont les mêmes conditions tarifaires que pour les retraits effectués en France, ils sont donc gratuits pour la plupart des cartes bancaires. Mais, attention, si vous voyagez dans un pays où l’euro n’est pas la monnaie, là, vous aurez à payer des frais de transaction.

Les frais de retrait varient de 3 euros à 12 euros en moyenne, en fonction de votre banque, auxquels s’ajoute une commission variable de 2% à 3% du montant retiré. En dehors de la zone euro, l’opération de change vers la devise du pays vous sera facturée.

Est-ce qu’il faut prendre contact avec sa banque avant de partir ?

Oui, c'est une bonne idée. Certaines banques possèdent des réseaux partenaires qui permettent de réduire les frais en retirant de l’argent dans leurs succursales. Une fois sur place, il vaut mieux retirer un gros montant en une fois, plutôt que d'effectuer plusieurs petits retraits, ça amortit la commission.

Quoi qu’il en soit, partez toujours aussi avec le numéro d’urgence de votre banque, en cas de vol ou autre, pour pouvoir bloquer votre carte bancaire rapidement.

Enfin, surveillez vos comptes, notamment à votre retour. Comparez les transactions avec vos tickets de paiement, tickets qu’il vaut mieux conserver, car ce sont autant de justificatifs, en cas de fraudes ou de litiges.