Immobilier : les taux d’intérêt pour obtenir un crédit commencent à baisser, est-ce le bon moment pour acheter ?

Les taux d'intérêt dans l'immobilier commencent à refluer après deux ans de hausse. Est-ce le moment de se lancer dans une opération immobilière, est-ce qu'il faut se dépêcher d'acheter ou bien attendre encore ? Les conseils de Fanny Guinochet.

franceinfo : Est-ce qu'il faut continuer à attendre, en espérant que ça va baisser plus ?

Fanny Guinochet : Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que les taux d'intérêt sont passés sous la barre des 4%, en moyenne sur 20 ans on est à 3,80, ce qui offre des opportunités pour les acheteurs, qu'il n'y avait pas il y a encore quelques mois. Alors pourquoi attendre... Vous pouvez toujours prendre, en plus, des formules, ou si les taux baissent, vous renégociez votre prêt pour l'adapter aux fluctuations du marché.

Donc pour résumer, on n’a pas trop intérêt à attendre ?

Disons qu'il y a toujours un risque parce que les taux de crédit sont en fait liés à l'inflation, qui certes ralentit très fortement ces dernières semaines, mais qui, ne l'oublions pas, reste en grande partie corrélée à la situation géopolitique. Situation géopolitique qui est assez fragile.

Parce que si demain la situation internationale se tend un peu plus, si par exemple, il y a des problèmes en Mer Rouge qui augmentent ou que la croissance en Chine se dégrade, l'inflation risque de repartir et les taux avec. Donc si vous avez l'apport suffisant, ça peut être intéressant de chercher dès aujourd'hui un crédit immobilier auprès d'une banque.

D’autant plus qu'en ce moment, après des mois où elles ont serré la vis, elles sont plutôt plus réceptives. Vous devriez donc avoir plus de facilités à faire passer votre dossier. Évidemment, si votre dossier est un minimum solvable et sérieux.

Pourquoi est-ce que les banques sont plus ouvertes à présent ?

Parce qu'à se montrer trop frileuses, les banques se sont fait taper sur les doigts par les autorités, ça a grippé le marché. Alors par exemple, savez-vous que si on vous refuse votre crédit, vous avez le droit maintenant de demander un nouvel examen, une seconde chance auprès de votre établissement. Évidemment, si vous cherchez un prêt, on le rappelle, on fait toujours jouer la concurrence.

Enfin, en ce moment, c'est aussi intéressant d'acheter parce qu'on est encore dans un moment de tassement des prix. Alors ça dépend des régions, bien sûr, mais les vendeurs ont plutôt intégré qu'ils n'avaient plus la main, la main est plutôt pour les acheteurs. Vous pouvez négocier. Pour toutes ces raisons, c'est peut-être le bon moment de vous lancer.