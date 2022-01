Travail : fumer du cannabis risque d'augmenter les risques d'être au chômage

C’est une première : une étude de l’Inserm démontre le lien entre la consommation de cannabis et le risque d’être au chômage. Plus on commence tôt, plus on a de risque de connaître des périodes de chômage.

Les conclusions de cette étude de l’Inserm et de Sorbonne université ne laissent pas de place au doute : les jeunes qui ont commencé à consommer du cannabis avant l’âge de 16 ans ont deux fois plus de chance de vivre une période de chômage à l’âge adulte que celles qui n’en ont jamais fumé.

Près de 1 500 personnes ont ainsi été suivies pendant neuf ans, entre 2009 et 2018, selon les résultats publiés dans une revue médicale.

Pour ceux qui se sont initiés au cannabis après 16 ans, l’augmentation du risque de chômage est moindre, mais elle existe pourtant : 39% de plus de connaître une période de chômage que ceux qui n’ont jamais touché à la drogue. Les chercheurs se sont aussi intéressés au risque de connaître des périodes de chômage répétées et là aussi tout dépend de l’âge auquel on a commencé à consommer du cannabis.

Les jeunes qui ont débuté avant 16 ans ont trois fois plus de chance de connaître ces périodes de chômage répétées que ceux qui n’ont jamais consommé de drogue. Si l’on débute la consommation de cannabis plus tard, après seize ans, le risque de connaître le chômage à répétition dans sa vie est également plus élevé, mais dans une moindre mesure : seulement deux fois plus de risque que ceux qui n’ont jamais touché à un joint.

Commencer jeune à consommer du cannabis : danger

L’âge auquel on commence à consommer de la drogue est déterminant puisque, toujours sur ce risque de connaître des périodes de chômage répétées au cours de sa vie, l’étude met en évidence une nette différence entre ceux qui ont commencé jeune, avant 16 ans, et les autres : ceux qui ont commencé tôt ont 92% de risques de plus de traverser ces moments de chômage à répétition que ceux qui ont commencé tard.

"La consommation de cannabis avant l’âge de 16 ans peut donc être considérée comme un marqueur de risque de chômage", concluent l’Inserm et la Sorbonne université. Pour Maria Melchior, directrice de recherche à l’Inserm : "Reporter le plus tard possible les expérimentations de cannabis devrait être un objectif des politiques publiques."

La France compte d’ailleurs l’un des plus hauts niveaux de consommation de cannabis du monde puisque près de 40% des jeunes de 17 ans indiquent en avoir consommé au cours de l’année écoulée.