Santé : ceux qui aident un proche dépendant vont pouvoir plus facilement devenir aide-soignant ou aide à domicile

D'un côté, on manque d'aides soignants et d'aides à domicile et, de l'autre, on a des millions de Français qui aident un proche dépendant et qui développent donc des compétences. Un projet de loi, qui vient d'être adopté, propose de créer des passerelles entre les deux mondes.

Il s'agit de reconnaître que quand on s'occupe, dans sa vie de tous les jours, d'un proche dépendant ou en fin de vie, on apprend à faire beaucoup de choses. Ça peut être la toilette, le transfert du fauteuil au lit, aménager le domicile, coordonner le travail des professionnels qui interviennent auprès de la personne qui est accompagnée, remplir des dossiers administratifs. Ça peut être aussi faire un pansement, gérer des médicaments ou poser un cathéter. Autant de compétences qui sont précisément celles des aides soignants ou des aides à domicile. Or, la formation initiale ne permet pas aujourd'hui de fournir assez de ces professionnels. Il va donc falloir les trouver chez les proches aidants. C'est ce que propose ce nouveau projet de loi alors que mardi 13 septembre, le conseil national d’éthique doit rendre un rapport très attendu sur la fin de vie.

Il s'agit d'aider ces proches aidants à se reconvertir, de reconnaître les compétences acquises dans sa vie familiale. Le mécanisme est connu, il s'agit de la validation des acquis de l'expérience, la VAE. Le projet de loi, qui doit être examiné par l'Assemblée nationale à l'automne, doit permettre à des gens très investis dans l'aide à un proche de décrocher des certifications pour amorcer, comme le précise le site spécialisé Actuel RH, une reconversion professionnelle vers les métiers du grand âge. Un secteur où les tensions de recrutement sont très fortes.

Le phénomène est massif

On estime que onze millions de Français sont des aidants familiaux et que ça représente un salarié sur dix, selon France Stratégies. Ces personnes pour se reconvertir vers les métiers du grand âge et de la dépendance vont être aidés et financés dans la préparation et la constitution de leur dossier de validation des acquis de l'expérience.

Des étapes jugées longues et difficiles, notamment pour les candidats les moins qualifiés et qui en découragent un grand nombre. Au-delà de la situation des aidants familiaux, le gouvernement entend redonner du souffle à la VAE. Et en faire une arme anti-chômage. Il s'est donné pour objectif d'atteindre chaque année 100 000 diplômes ou titres professionnels acquis par la VAE d'ici 2027. On en est encore qu'à 22 000.