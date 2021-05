franceinfo seniors. Comment aider les aidants, dont la vie est souvent particulièrement compliquée ?

"LES AIDANTS, ces proches indispensables du quotidien", un livre nécessaire de Claudie Kulak. (EDITIONS NOUVELLE CITE)

Les aidants familiaux sont des proches d’une personne en situation de dépendance. Ils s’occupent d’elle tous les jours et souvent cumulent leur vie personnelle et professionnelle avec un poids affectif, physique, financier peu considéré.

11 millions d'aidants en France

Ils sont 11 millions dans notre pays à prendre soin d’un proche fragilisé par la maladie, le handicap et/ou le grand âge. Ils font partie de ces "aidants" qui s’ignorent, qui donnent de leur temps, de leur énergie et de leur vie pour des proches, des voisins, des amis. Il faut aujourd’hui réussir à combiner travail, famille et aide à des personnes en difficulté, avec un poids affectif, physique, financier non négligeable et peu reconnu.

Les aidants jouent un rôle de coordinateur auprès des différents intervenants professionnels et permettent le maintien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie.

Il y a aussi les jeunes aidants, enfants, adolescents qui vivent cette charge psychologique et physique. L’association nationale Jeunes AiDants Ensemble, JADE, s'occupe de la question de ces enfants, adolescents et jeunes adultes en situation d’aidant au quotidien, d’un proche parent (mère, père, frère, sœur ou grands-parents) malade et/ou handicapé. Cette question des jeunes aidants reste tabou en France. Ils sont invisibles et pourtant on estime qu’ils sont environ 500 000, ce qui veut dire un par classe.

La loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement

La loi ASV a également permis d'instaurer un "droit au répit" pour permettre aux proches-aidants de se reposer et de s'accorder du temps libre, ainsi qu'une aide au répit.

Le plan d’aide APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie) de la personne âgée peut ainsi être majoré jusqu’à près de 500 euros par an, au-delà des plafonds de l’APA, pour financer, par exemple, le recours à de l’accueil temporaire en établissement ou en accueil familial, ou des heures d’aide à domicile supplémentaires

Décret n° 2020-1208 du 1er octobre 2020 relatif à l'allocation journalière du proche aidant et l'allocation journalière de présence parentale.

Sa durée maximale est de trois mois mais il peut être renouvelé, sans pouvoir dépasser un an sur l'ensemble de la carrière du salarié.

Le montant de l'allocation journalière du proche aidant (AJPA) est fixé à 52,08 euros pour un aidant qui vit seul et à 43,83 euros pour une personne vivant en couple. Elle est versée par les caisses d'allocations familiales (CAF) ou de la Mutualité sociale agricole (MSA). L'aidant a droit à un maximum de 22 AJPA (allocation journalière proche aidants) par mois. L'indemnité peut être versée à la demi-journée, sauf pour les demandeurs d'emploi.

Ce congé concerne tous les salariés du secteur privé, les agents du secteur public, les indépendants ainsi que les demandeurs d'emplois.

Aidant familial, voici ce à quoi vous avez droit

Il existe aussi par exemple la Compagnie des aidants. C'est un réseau d'entre-aide, constitué sur toute la France. Echange d'expériences, d'idées, d'adresses, de matériels...

Je t'aide est un collectif pour les aidants.

Le café- mémoire de France Alzheimer, qui est un espace de rencontre pour aider les familles à faire face à la maladie.

À la suite d’une longue expérience d’aidante, Claudie Kulak a fondé l’association La Compagnie des Aidants. Engagée depuis déjà 10 ans sur le sujet, elle a reçu le 18 février 2020 la médaille de Chevalier de l’Ordre National du Mérite pour son engagement dans cette cause.

LES AIDANTS, Ces proches indispensables du quotidien de Claudie Kulak

Collection : Vie des hommes

J'aide mon parent à vieillir debout. Devenir aidant en 10 conseils. Un livre d'Annie de Vivie

