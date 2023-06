Santé au travail : 2,7 millions de travailleurs exposés aux produits chimiques cancérigènes

Gaz d’échappement, fumées de soudage, huiles minérales, poussières... La Dares a mené une enquête auprès des salariés français et leurs risques professionnels.

Le chiffre est impressionnant : pas moins de 11% des salariés français soit 2,7 millions de personnes, sont exposés, dans leur travail, à au moins un produit chimique cancérigène. C’est la conclusion d’une chercheuse de la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares), l’institut statistique du ministère du Travail et d’un médecin inspecteur du travail.

Elles se sont basées sur des statistiques remontant à 2017, l’étude Sumer (surveillance médicale des expositions des salariés aux risques professionnels) qui fait référence en la matière. Ces produits sont en premier lieu des gaz d’échappement diesel, qui touchent le plus grand nombre de salariés. Suivent les fumées de soudage, les huiles minérales, les poussières de bois et la silice cristalline, présente dans de nombreuses roches comme le grès, le granite ou le sable.

90% d'hommes

L’exposition à ces produits ne concerne pas également tous les travailleurs. Ce sont les ouvriers, qui pourtant ne constituent que 29% de l’ensemble des salariés, qui représentent plus des deux tiers des salariés exposés à au moins un agent cancérigène. Quatre grands secteurs d’activité sont concernés : la construction, avec 36% des salariés exposés, suivie de l’industrie, de l’agriculture et du tertiaire. Des risques qui touchent surtout les hommes jeunes. Neuf salariés sur dix exposés à ces agents chimiques sont des hommes. Et la part des travailleurs concernés décroit avec l’âge : elle est supérieure ou égale à 12% pour les moins de 39 ans, mais de seulement 8% pour les soixante ans et plus.

Les intérimaires, les apprentis et les stagiaires sont en première ligne. Les activités qui leur sont confiées présentent souvent des risques, notent les deux auteurs de ce rapport. Enfin, ce sont les travailleurs des petits établissements, de moins de dix salariés, qui sont les plus souvent exposés à des produits cancérigènes. Dans plus de la moitié des cas, il n’y a pas de protection collective mise à disposition des travailleurs.