Quarante idées de business originales : un site pour tout savoir sur la pêche

Un pêcheur les pieds dans la Moselle. Photo d'illustration. (MAXPPP)

Comptoir des pêcheurs se veut le premier site de pêche en france, avec deux millions de visiteurs uniques par an. Loïc Morin l'a lancé fin 2017 mais il se développe à toute allure. La pêche, en France, c'est beaucoup de monde : "C'est la deuxième fédération en France, juste après le foot mais bien avant le tennis, le golf ou le rugby ou autre", souligne Loïc Morin. Le succès du site repose sur la masse d'informations qu'il apporte : "Sur les 36 000 communes de France, on dit où pêcher, on dit ce qui se passe en matière de pêche, on donne des milliers de spots, quand pêcher."

L'originalité du site c'est de mettre le numérique au service de la convivialité de la pratique. Comptoir des pêcheurs s'est exporté dans quinze pays. Il vise la centaine dans trois ans. Loïc Morin et son associé ne sont pas des pêcheurs fanatiques. Ils ont juste flairé le bon filon.

Il n'y a aucun site capable de vous donner l'information locale. Où pêcher ? Quand pêcher ? Avec qui pêcher ? Loïc Morin à franceinfo

Quelque 20 000 personnes ont souscrit aux différents abonnements. La crise sanitaire a d'abord ralenti l'activité, avec une interdiction de la pêche pendant quelques mois, mais depuis le site surfe sur la tendance du retour à la nature.