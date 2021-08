Quarante idées de business originales : un site pour acheter du "made in France"

Logo "Made in France". (JEAN FRANCOIS FREY / MAXPPP)

Consommer local, consommer français, c'est la grande mode. Ça n'a pas échappé à la jeune Camille Girard, 25 ans seulement, qui a créé Simplement-français.

Quand j'ai terminé mes études, j'avais envie de mieux consommer et je ne trouvais absolument pas ce qui me correspondait et ce dont j'avais envie dans les grandes surfaces. Camille Girard à franceinfo

"Pourtant je voyais plein de marques françaises qui se lançaient, qui fabriquaient en France leurs produits sur des plateformes de placement participatif et du coup je me suis dit qu'il fallait créer une sorte de grande surface pour ses produits-là. Simplement français, c'est donc une grande surface en ligne qui permet de trouver tous les produits de consommation courante, et c'est fabriqué en France." souligne Camille Girard. On ne trouve rien d'alimentaire sur Simplement français, mais uniquement des produits qui vont dans votre placard et votre armoire à pharmacie : "Des produits d'hygiène, de bauté, des produits d'entretien, de nettoyage... Des croquettes pour le chien ou le chat, des couches pour bébé. Tout ce que l'on trouve dans la cuisine", confirme Camille Girard.





Simplement français s'est lancée en mai dernier. Camille est seule avec deux stagiaires. Elle a choisi d'avoir un entrepôt qui se trouve en Franche-Comté, pour réunir tous les produits dans un seul endroit par souci écologique.