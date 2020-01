Les bienfaits fous des plantes vertes au bureau

Une plante verte dans un bureau permet aux salariés d'être plus productifs. (MAXPPP)

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Il est encore temps de prendre des bonnes résolutions pour la nouvelle année. Une bonne décision à prendre, qui ne vous coûtera que quelques euros, pourrait vous faire gagner en calme et en productivité : installer une plante verte sur votre bureau. Ça marche et ça vient d'être prouvé.

C'est en fait une nouvelle étude qui le démontre mais les recherches en la matière sont régulières et elles vont toutes dans le même sens. C'est fou ce qu'une simple plante verte installée sur un bureau nous fait comme bien. Des chercheurs japonais de l'université de Hyogo viennent de voir publier leurs conclusions dans la revue de l'American society for horticultural science, la société horticole américaine. Résultat : le fait de placer une petite plante sur sa table de travail permet de faire baisser le stress. Les chercheurs japonais ont étudié un groupe de 63 salariés d'une compagnie japonaise d'électricité. Dans un premier temps les scientifiques ont observé ces employés qui n'avaient pas une plante sur leur bureau. Et dans une deuxième phase, ils leur ont demandé de choisir une plante et de la placer sur leur table. Les résultats ont été spectaculaires. Le niveau de stress, mesuré par un test accepté par la communauté scientifique, a nettement diminué. Mieux, le pouls des salariés à la main verte a même baissé.

Une différence de productivité de 15%

Ce n'est pas la première fois qu'on mesure les effets bénéfiques des plantes au bureau. L'étude la plus marquante sur le sujet date de 2016. Elle a été menée par une chercheuse de Cardiff, au Pays de Galles et publiée dans le très sérieux Journal of experimental psychology. Pendant plusieurs mois, la scientifique a suivi des groupes de salariés employés dans des sociétés de conseil et dans un centre d'appel. Certains avaient des plantes sur leur bureau, d'autres pas. Les deux groupes devaient répondre à des questions. Résultat : les salariés en contact avec la nature étaient plus rapides et plus justes dans leurs réponses. Une différence de productivité de 15%. La chercheuse galloise expliquait qu'ils avaient un sentiment de bien être supérieur mais aussi qu'ils étaient convaincus que leur direction se souciait de leur bien être puisqu'elle leur offrait un environnement agréable.



Les plantes vertes feraient même baisser le taux d'absentéisme. C'est une étude norvégienne qui l'affirme. Elle est plus ancienne, puisqu'elle date de 2002, mais elle affirme que la présence de plantes vertes sur le lieu de travail peut réduire les migraines de 45%, la sensation de fatigue de 30% et la toux de 38%. D'où, effectivement, un absentéisme réduit de l'ordre de 10%, grâce seulement à quelques plantes en pot que l'on regarde et dont on s'occupe un peu tous les jours. Un plaisir simple au bureau moins encombrant et moins bruyant que le baby-foot !