Tendance : l'heure des bonnes résolutions

Lorsqu'une année se termine, on espère que la suivante sera synonyme d'un changement. Hier, comme aujourd'hui, quand on pose la question, c'est bien souvent l'amour qui culmine en tête. "Je souhaite embrasser une jolie fille tous les matins pour me mettre de bonne humeur et attendre des jours meilleurs", lançait un homme. L'autre espoir récurrent, c'est de gagner plus d'argent, de mieux vivre. Payer moins d'impôts, la baisse de l'essence, plus de loisirs avec "autant d'argent" : tels sont les vœux formulés sur les images d'archives de l'Ina.





Se libérer des réseaux sociaux



La santé arrive aussi dans le top 10 des bonnes résolutions. "Plus de kilos en trop, plus de goudrons dans les poumons et plus d'esprits enfumés, plus d'alcools dans les veines et que de la bonne santé, etc etc", peut-on entendre. Plus contemporaine, l'envie de se libérer de l'emprise des réseaux sociaux fait son entrée dans les bonnes résolutions. Détox, sport, amour, argent, vœux pieux ou vrais engagements pour 2019. Seul le temps le dira.





