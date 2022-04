Guerre en Ukraine : les prévisions d'embauches des cadres sont en baisse en France

La guerre en Ukraine aura des répercussions sur les embauches en France. L'Apec, l'association pour l'emploi des cadres, a révisé ses prévisions de recrutement pour cette année. Elles sont affectées par la crise. Et le moral des cadres s'en ressent.

2022 avait tout pour devenir une année record pour l'emploi des cadres. En début d'année, l'Apec affichait un optimisme à toute épreuve. Mais la guerre en Ukraine est venue tout changer. L'association pour l'emploi des cadres, qui scrute un échantillon de 8 000 entreprises, vient de réviser ses prévisions. Résultat : les intentions de recrutements de cadres dans les trois prochains mois sont à la baisse. Elles perdent neuf points dans les plus grandes entreprises, seulement trois points dans les PME (petites ou moyennes entreprises) tandis que les plus petites entreprises ne semblent pas trop affectées dans leurs prévisions de recrutement. Avant la crise, l'Apec prévoyait qu'on allait recruter près de 290 000 cadres en 2022. Finalement, les embauches ne devraient pas dépasser les 282 000.

Inégalité selon les secteurs

Par conséquent, les cadres comme les entreprises sont moins sereins. La part des entreprises confiantes dans l'évolution de leur activité dans les trois prochains mois a perdu six points. Côté cadres, près d'un sur deux pour penser que la guerre en Ukraine va avoir un impact négatif sur leur entreprise. Ils sont aussi plus nombreux qu'avant à penser qu'il leur sera difficile de retrouver un emploi équivalent. Leur envie de changer de job en prend un coup : 47% des cadres ayant des projets de mobilité à trois mois estiment que la guerre pourrait avoir un impact sur leur projet.

Tous les secteurs ne sont pas affectés de la même façon. Trois d'entre eux continuent d'afficher une belle santé. Ils concentrent 45% des recrutements de cadres prévus en 2022. Il s'agit d'abord des activités informatiques où les embauches ont augmenté de plus de 8% par rapport à l'an dernier, malgré la crise ukrainienne. On enregistre plus de 8% de recrutements également dans l'ingénierie, la recherche et le développement. Et, enfin, les embauches pour les activités juridiques, comptables et de conseil, sont en progression de 10%.

Problème de recrutement

Malgré cet impact de la guerre en Ukraine, les entreprises continuent d'avoir du mal à recruter. La courbe continue d'être orientée vers le haut quand on regarde trimestre après trimestre. Désormais 69% des entreprises disent que leurs recrutements passés ont été difficiles. Et elles sont plus nombreuses encore à redouter d'avoir du mal à recruter des cadres dans les trois prochains mois.