Emploi : quelles sont les régions de France où les seniors travaillent le plus ?

Le taux d'emploi des 55-64 ans n'est que de 55,9% pour la moyenne nationale. Mais ce chiffre cache de grandes disparités. En Ile-de-France, notamment, les seniors travaillent beaucoup plus tard, à l'inverse des régions les plus industrielles.

L'Île-de-France, championne de l'emploi des seniors, des 55-64 ans. C'est ce qui ressort d'une étude de la CCI Paris Île-de-France, qui a comparé le taux d'emploi des seniors dans les différentes régions françaises, mais qui s'est intéressée aussi à plusieurs grandes métropoles européennes de taille comparable. Sur la France entière, le chiffre à retenir, c'est donc près de 56%. Un chiffre en hausse de près de 20 points par rapport à il y a 20 ans. Mais dans la région Île-de-France, ce sont 65,2% des seniors qui, en 2021, étaient encore au travail. Un écart de neuf points par rapport à la moyenne nationale.

Les actifs franciliens sont en général plus diplômés que les autres et ils sont donc entrés plus tardivement dans la vie active. Pour atteindre leur retraite à taux plein, ils se maintiennent plus longtemps en emploi. La proportion de cadres est également plus élevée en Île-de-France – le nombre de sièges sociaux est bien plus important qu'ailleurs. Or, les cadres partent plus tard à la retraite, en moyenne à 63 ans.

L'Île-de-France située en milieu de tableau par rapport aux autres régions européennes

Dernière raison avancée : les retraités franciliens ont tendance à rejoindre la province, augmentant automatiquement le taux d'emploi des seniors restant dans la région capitale. Logiquement, on aurait dû trouver sur la deuxième marche du podium la région Auvergne-Rhône-Alpes, deuxième sur le plan économique, mais c'est le Centre-Val-de-Loire qui connaît, derrière l'Île-de-France, le taux de seniors en emploi le plus élevé. Auvergne-Rhône-Alpes arrive troisième, juste devant Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans le bas du classement, on trouve les régions à forte dominante industrielle.

Avec ses 65,2% d'actifs entre 55 et 64 ans, la région capitale française se place loin de la Bavière, qui enregistre un taux d'emploi des seniors de près de 75%, loin aussi de la Hollande septentrionale, 71% et bien derrière le land de Berlin, qui la devance de trois points. En revanche, l'Île-de-France fait mieux que la communauté de Madrid, que la Catalogne ou que la Lombardie.