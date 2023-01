Emploi : la semaine de quatre jours (et demi) lancée en Espagne

Un peu partout en Europe des expérimentations sont lancées : si la semaine de quatre jours a été officialisée en septembre en Belgique, une dernière initiative, d’envergure, nous vient de Madrid.

Le gouvernement espagnol vient de lancer une expérimentation, destinée à toutes les petites entreprises, de moins de 250 salariés, du secteur industriel. L’expérience va durer deux ans, et ensuite les pouvoirs publics jugeront de l’opportunité de l’étendre à toutes les entreprises du pays. Il s’agit de réduire le temps de travail, d’au moins 10%, et donc de passer au minimum à quatre jours et demi par semaine, sans toucher au salaire.

>> Nouveau rapport au travail, bien-être en entreprise, productivité... Pourquoi la semaine de quatre jours gagne du terrain en Europe



Il s’agit d’un plan à dix millions d’euros – le montant peut sembler modeste – pour accompagner les petites entreprises du secteur industriel à se réorganiser pour se montrer plus efficaces tout en travaillant moins longtemps. Si au moins un quart des salariés s’engagent dans ce plan, pour réduire d’au moins 10% leur temps de travail, alors l’entreprise pourra toucher 150 000 euros d’aides. Une enveloppe destinée à mettre sur pied une nouvelle organisation de travail et à former ces salariés volontaires.

L’idée n’est pas d’imposer à ces petites entreprises le passage à la semaine de quatre jours, mais de réfléchir, moyennant une aide publique, à une nouvelle façon de travailler - travailler moins longtemps en l’occurrence - sans toucher au salaire. Pour faire simple, les petites entreprises du secteur industriel vont être payées pour organiser leur réduction du temps de travail, et se diriger à leur rythme, si elles le souhaitent, vers la semaine de quatre jours. En Espagne, la région de Valence et plusieurs grandes entreprises se sont déjà engagées dans cette voie.

Petit à petit, l'Europe l'adopte

D’autres pays européens s’y mettent : en Italie, le plus gros employeur privé du pays, la banque Intesa Sanpaolo vient d’annoncer qu’il était désormais possible de travailler quatre jours par semaine avec le même salaire. Les employés volontaires pourront faire des journées de neuf heures au lieu de sept heures et demie en échange d’un jour de congé supplémentaire.

Ce qui conduit à une réduction du temps de travail d’une heure et demie par semaine pour le même salaire. En septembre, le parlement belge avait voté une réforme du marché du travail permettant aux salariés de faire leur temps plein sur quatre jours au lieu de cinq.