DIRECT VIDEO - Semaine de 4 jours : Faut-il travailler moins pour vivre mieux ? Le débat du Talk franceinfo

La Chambre des représentants de Belgique a adopté, le 29 septembre dernier, une mesure pour l’emploi qui permet aux employés de travailler quatre journées de dix heures par semaine et donc, un jour de repos en plus. Faut-il travailler moins de jours pour vivre mieux ? C'est le sujet du Talk franceinfo. Tous les soirs à partir de 18 heures, Manon Mella et ses invités débattent avec les internautes de la chaîne Twitch de franceinfo.