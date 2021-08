C'est mon boulot. Quarante idées de business originales : le plateau repas livré, zéro déchet

Des repas zéro déchet. Photo d'illustration. (Les empotés)

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Les empotés c'est une solution de repas livrés en entreprise, mais avec surtout l'empreinte carbone minimum, et surtout zéro déchet. "Ce sont trois pots en verre qui sont conditionnés dans un sachet en tissu. On repasse à la fin du repas dans l'entreprise pour tout laver, tout récupérer, tout réutiliser", explique Pierre Caillard, qui a lancé ce concept avec deux associés. Des repas pour marquer une occasion, une réunion d'équipe importante, et donc on se fait plaisir avec des mets goûteux.

L'entreprise a vu le jour en septembre 2019. Évidemment, prendre la crise du Covid-19 en pleine figure, ça a ralenti les choses mais depuis le mois de juin, ça va mieux et Les empotés reprennent du poil de la bête.

Les gens ont l'envie de se retrouver. La reprise s'annonce positive pour la rentrée de septembre Pierre Caillard sur franceinfo





Les empotés se sont entourés de partenaires pour leur développement. Une cuisine partagée pour ne payer que les heures travaillées, un Établissement et service d'aides par le travail (Esat) et donc des personnes handicapées pour le conditionnement, et des vélos cargos pour la livraison. Les empotés peuvent produire jusqu'à 300 plateaux repas par jour.