C'est mon boulot, pour une transition écologique. "Samji" fabrique des meubles sur-mesure en matériaux recyclés

Tout l'été, dans "C'est mon boulot", des portraits d'entreprises qui s'engagent dans la transition écologique. Mardi 1er août, le portrait de Jean Pouletty, qui a créé Samj, avec trois amis d'enfance. Cette structure crée à la fois des meubles mais aussi des événements pour prouver que le recyclage du plastique, c'est fantastique.

Samji a deux casquettes. La première, c'est d'aider les designeurs à utiliser des plastiques recyclés pour faire des bancs, des chaises, des tables, des plans de travail à destination des entreprises et des magasins. La matière première pour ce mobilier vient de notre vie quotidienne : "Ça va être principalement des bouchons de bouteille mais ça va être aussi des bacs de frigo, des arrières de télévisions ou des claviers d'ordinateurs" ,déclare Jean Pouletty, co-fondateur de Samji. Les quatre amis d'enfance, passionnés par le recyclage, ont une autre corde à leur arc : des animations pour prouver que trier c'est capital et qu'on peut fabriquer plein de choses à partir de nos déchets du quotidien. "Il y a très peu d'animations sur le recyclage, sur la pratique et donc nous on déplace une mini-usine nomade pour que les gens puissent recycler eux-mêmes", suggère Jean Pouletty.

La partie événementielle a pris beaucoup d'importance. Si la toute jeune société marche sur ses deux pieds, d'un côté la fabrication de meubles à partir de plastiques recyclés et de l'autre la partie sensibilisation, cette dernière connait un très grand succès.