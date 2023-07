"La demande a fortement baissé" : l'utilisation de plastique recyclé par les industriels français diminue

La baisse des cours du pétrole menace l'équilibre de l'économie circulaire en France. D'après la fédération des entreprises du recyclage, aujourd'hui les industriels produisent avec moins de matière recyclée, notamment du plastique.

La baisse récente des cours de pétrole, de 84 dollars le baril de Brent le 6 avril 2023 à 77 dollars le 6 juillet suivant, nuit à l'économie circulaire en France.

D'après la FEDEREC, la fédération professionnelle des entreprises du recyclage, en raison de ces coûts réduits, les industriels français utilisent aujourd'hui moins de matière recyclée, au profit notamment du plastique vierge, produit à base de pétrole et donc beaucoup plus polluant qu'un plastique recyclé.

La rentabilité l'emporte sur le développement durable

En Alsace-Lorraine, Schroll, un groupe familial, fait la collecte et le tri des poubelles jaunes, afin de recycler. Or, depuis plusieurs mois, le directeur commercial, Hugues Bapst, se retrouve avec des ballots de bouteilles de plastique : elles se recyclent pourtant très bien, mais les fabricants de plastique ont changé leurs habitudes. "On se retrouve avec des stocks, puisque que la demande a fortement baissé, explique le directeur commercial.

"Nos clients industriels nous disent 'on a peu de besoin, on a moins de besoin'. On a pas mal de confrères qui sont également confrontés à cette situation-là et la matière première commence un peu à s'entasser dans nos dépôts." Hugues Bapst, directeur commercial de Schroll à franceinfo

La fédération des recycleurs soupçonne la baisse des cours du pétrole. Par ricochet le prix du plastique vierge a plongé, et cela devient plus rentable de faire avec de la matière vierge plutôt qu’avec du recyclé regrette le PDG de FEDEREC, François Excoffier : "Si la matière première est moins chère que la matière recyclée, l'industriel, au lieu d'acheter pour 100, achète pour 90. Le consommateur mettant la pression sur le prix, c'est forcément un modèle économique !"

Le secteur de l’emballage est particulièrement visé. Aujourd’hui, il n’y a pas encore d’obligation d’incorporation des plastiques recyclés pour les industriels, elle viendra à partir de 2025. Pour l'instant, il ne s'agit que d'engagements.