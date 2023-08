C'est mon boulot, pour une transition écologique. la start-up "UpCycle" pour trier, collecter, composter, cultiver en ville

Tout l'été, dans "C'est mon boulot", des portraits d'entreprises qui s'engagent dans la transition écologique. Vendredi 11 août, le portrait de Gregoire Bleu, qui réinvente le compostage des déchets.

Des restaurants, des collectivités, des stations services, même des prisons, qui produisent en quantité des biodéchets et qui ne savent pas quoi en faire. Upcycle propose une solution. "Nous notre métier, c'est de proposer des machines. Ces machines sont des composteurs, des gros cubes dans lesquels il y a des cuves, vous mettez vos biodéchets d'un côté et 15 jours plus tard va ressortir un compost que l'on va mettre à maturer. Et donc en deux mois et demi à peu près vous produisez un compost, là où habituellement il vous faut un an pour le faire" , déclare Grégoire Bleu fondateur d'"UpCycle".

De grosses machines fabriquées en Aveyron, mais qui vont être au service de tous qui vont aider des jardiniers qui viennent se servir, gratuitement, de ce compost idéal. "Ce bar à composts que l'on installe, permet d'évacuer ou de proposer le compost qui est directement produit sur la station", clame Grégoire Bleu. Les possibilités de développement sont nombreuses. Au pied d'une barre d'immeuble ou dans un petit village.