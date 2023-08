C'est mon boulot, pour une transition écologique. "Jungle" construit des fermes verticales.

Tout l'été, dans "C'est mon boulot", des portraits d'entreprises qui s'engagent dans la transition écologique. Jeudi 17 août le portrait de Gilles Dreyfus, qui construit des fermes verticales.

À l'intérieur de bâtiments industriels, en dehors des villes, poussent désormais des fermes verticales. "Pour optimiser un mètre carré qui est cher, on va superposer les niveaux de culture les uns au dessus des autres, déclare Gilles Dreyfus co-fondateur de "Jungle". On reproduit tous les paramètres naturels exterieurs à l'interieur. Avec trois recettes principales. La première : les recettes nutritives donc on va apporter aux plantes très précisément ce dont elles ont besoin, l'équivalent de ce que les racines vont chercher dans la terre. La deuxième, c'est la photosynthèse qui est faite avec des leds horticoles, donc là on reproduit le spectre du soleil . Et troisièmement, ce qui est le plus intangible mais le plus intéressant : c'est le climat, qui va donner température et humidité, humidité ralative, concentration de CO2, circulation de l'air et simulation du vent."

Une première ferme verticale a vu le jour à Chateau-Thierry, dans les Hauts-de-france, une deuxième va ouvrir dans le sud de la France. l'an prochain. La production de Jungle est encore limitée mais elle va bientôt s'étoffer.