C'est mon boulot. Colette, un service de logement intergénérationnel

Aider les jeunes de moins de trente ans à s'installer chez des hôtes de plus de soixante ans qui ont une chambre libre à louer chez eux, c'est l'idée toute simple de Colette. Un site internet, qui ne fait pas que de la mise en relation. "Les jeunes et les seniors s'inscrivent en ligne et ensuite il y a tout un process de qualification des profils puis de matching pour créer les meilleures paires de binômes possible", déclare Justine Renaudet.



Elle a eu cette idée en entendant sa voisine de 75 ans converser avec son poste de radio. Plus d'un tiers des seniors disent souffrir de solitude. Au-delà, c'est un immense marché. "La vision plus large, c'est vraiment de révéler un gisement de logements qui aujourd'hui est inexploité."

"Rien qu'à Paris il y a 500 000 seniors et 20% d'entre eux, donc 100 000 seniors, ont une chambre inoccupée à leur domicile."





Colette compte déjà 600 hôtes et pour un logement, il y a dix demandes de jeunes. Le service existe sur l'Ile-de-France, Lyon et Bordeaux. Le service revient à 30% moins cher qu'un studio sur le marché. Le jeune hébergé ne remplace pas une aide à domicile. Il ne s'agit pas de logement contre service.



Colette n'est encore rentable et compte s'étendre dans toute la France avant d'attaquer l'international.