"Beem", des panneaux solaires faciles à installer

Beem, c'est une toute jeune société nantaise, lancée il y a deux ans, et qui emploie déjà 25 salariés.

"On a voulu démocratiser l'accès à l'énergie solaire et permettre à tout le monde de pouvoir une partie de son énergie." Ralph Feghali sur franceinfo

Concrètement, Beem, ce sont des panneaux solaires de deux mètres carrés, que l'on peut poser au sol, dans son jardin, sur sa terrasse ou sur sa façade, le plus simplement du monde. La cible : tous les particuliers, dans les villes moyennes, en zone péri-urbaine et rurale, qui ont un peu de place. "Dans le produit, il y a deux volets. Il y a un volet hardware et un volet physique. C'est un kit que l'on a conçu de A à Z pour qu'il puisse être installé par nimporte qui en moins d'une heure sans être bricoleur. On a conçu un système de fixations qui font qu'on peut les installer sur une façade ou au sol. On a deux mètres carrés au soleil et en branchant le kit dans une prise électrique, on va directement injecter du courant dans son réseau domestique pour alimenter les équipements qui consomment au moment où on produit", déclare Ralph Feghali.



Beem, c'est aussi une application qui mesure ce que l'on produit, une plateforme de suivi de sa production d'énergie.

Le kit Beem coûte 780 euros pour deux mètres carrés. Beem a déjà produit 2 000 kits solaires en 2021 et a l'ambition de s'étendre à l'international, et de lancer de nouveaux produits qui auront plus de puissance.