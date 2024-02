Olivier Chaput, chef préféré des enfants : "Les vacances sont un moment privilégié pour aller sur les marchés avec les enfants et commencer à manipuler les produits ensemble"

Vous vous demandez peut-être comment amener vos enfants à mieux manger ? Et si vous profitiez des vacances scolaires pour leur faire découvrir les bons produits et les premiers gestes en cuisine.

Comment apprendre aux enfants à mieux manger ? De plus en plus de cantines scolaires travaillent en ce sens, parfois avec des chefs étoilés comme Vivien Durand, à Bordeaux, ou Christophe Hay, sur les bords de Loire. Mais pourquoi ne pas prendre de bonnes habitudes aussi à la maison ? Depuis plus de 10 ans, l’association Les enfants cuisinent accompagne les parents et leurs enfants dans l’apprentissage du goût, des produits, et des premiers gestes en cuisine.

Son fondateur, le chef Olivier Chaput, constate que les choses évoluent dans le bon sens : "Les jeunes générations surtout, entre 6 et 8 ans, commencent à être bien affûtées, les enfants parlent des saisons ou de produits qu'ils trouvent près de chez eux. Les vacances sont un moment privilégié pour aller sur les marchés avec eux et commencer à manipuler les produits ensemble."

Ateliers en école ou sur des événements

L’association d’Olivier Chaput organise donc des ateliers dans les écoles ou lors d’événements accueillant des enfants. Il s’agit à chaque fois d’inculquer de bonnes habitudes alimentaires, en y associant toujours la notion de plaisir.

"Un enfant, par définition, est curieux, explique celui qu’on appelle 'le chef préféré des enfants'. Il ne faut surtout pas freiner cette curiosité, mais l'accompagner, en faisant goûter un maximum de choses et en cuisinant ensemble. Il ne s'agit pas d'en faire un chef, mais de lui dire 'toi tu peux préparer la pâte, à ton âge, mais c'est moi qui m'occupe du four'. Dès l'âge de 2 ans, dès que la motricité est en place, il faut l'amener à cette curiosité qui va favoriser son imagination."

Olivier Chaput sera présent mercredi, jeudi et vendredi prochain au Salon de l’agriculture, à Paris. Et notez déjà, début juin, le festival de la gastronomie et de l’alimentation, dédié aux enfants, qui s’appelle tout simplement "Bon" et qu’Olivier Chaput organise, chaque année, près d'Albi.