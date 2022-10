Les algues, ces légumes qui dopent notre santé

Et pourquoi ne pas manger des algues ? Ce légume marin est un atout pour notre alimentation et pour notre santé.

Les algues, on en mange déjà dans certains produits japonais, comme les makis. On en trouve dans les rayons de magasins bio et de certains supermarchés. Elles sont séchées, à réhydrater ou parfois fraîches : spiruline, chlorelle, laitue de mer ou kombu royal.

On peut aussi les ramasser soi-même, aucune n’est toxique en France. Mais il vaut mieux se faire guider par des professionnels pour reconnaître l’une des 20 variétés autorisées. Plusieurs associations organisent des cueillettes, comme Permaculture Oléron. Son administrateur, Xavier Lepage, défend la valeur nutritionnelle des algues : "Elles possèdent des glucides assimilables assez facilement. Ce sont des anti-tumoraux, des anti-oxydants très puissants, des antiseptiques et elles régulent le cholestérol."

Pour remplacer des additifs

Leur puissant pouvoir antioxydant provient de différentes vitamines. Elles sont riches en fibres et minéraux, et sont donc excellentes pour la santé. Mangées fraîches, elles conservent davantage de nutriments et peuvent accompagner vos poissons. Séchées, on les incorpore à du beurre, on arrose des pâtes ou on saupoudre des crudités.

Les plus grands chefs se les approprient aussi, pour leur capacité à servir de liant. Le chercheur Raphaël Haumont dirige le centre français d’innovation culinaire, à l’université d’Orsay : "Ce sont des liants naturels. Elles ont des protéines et des sucres qui ont des propriétés aussi visqueuses, collantes, élastiques ou plastiques que des additifs regardés de travers aujourd'hui."

L’algue était déjà consommée il y a plus de 2000 ans, en Europe, au Chili, ou en Amérique du Nord. D’autres débouchés sont désormais étudiés : pour le jardinage, la nourriture animale, et même le chauffage d’immeubles.